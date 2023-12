Malgré la longueur du format, près de 3 millions de téléspectateurs n'ont pas lâché leur écran ce mercredi pour suivre l'interview en direct d'Emmanuel Macron dans « C à vous » sur France 5. L'émission a attiré une moyenne de 2,92 millions de téléspectateurs de 19h00 à 20h00 et à peine moins (2,82 millions) de 20h00 à 21h00, selon les chiffres de Médiamétrie publiés ce jeudi. Soit une part d'audience qui a oscillé entre 16,5% et 13,6%.

Il s'agit d'un record d'audience pour la quotidienne du soir de France 5, qui s'est ainsi placée mercredi bien loin devant sa concurrente « Touche pas à mon poste » sur C8. Pendant qu'Emmanuel Macron était interviewé sur la chaîne publique, l'émission de Cyril Hanouna, qui a en plus été interrompue par une panne exceptionnelle de 25 minutes, naviguait entre 515.000 et 836.000 téléspectateurs (de 3% à 4% de part d'audience).

C'est même un « record historique pour la chaîne, tous horaires confondus », a-t-on précisé à France 5.

"J'ai fait confiance à Gabriel Attal dès le premier quinquennat. Et plus largement je suis très heureux et fier d'avoir fait émerger des talents, j'espère en faire émerger d'autres, car ils auront à continuer le combat."@EmmanuelMacron dans #CàVous pic.twitter.com/mJLhPWgtmi — C à vous (@cavousf5) December 20, 2023

Des prises de parole souvent très suivies

Ça n'en est toutefois pas un pour le chef de l'Etat donc la prise de parole a bénéficié d'une audience bien moins élevée que lors d'allocutions exceptionnelles passées. En octobre dernier, 13,3 millions de téléspectateurs avaient regardé sa prise de parole après l'attaque du Hamas en Israël. Soit une part d'audience de 65,2% : cela signifie que plus de 6 personnes sur 10, qui étaient devant la télévision à ce moment-là, la regardaient. Elle avait toutefois été retransmise par plusieurs chaînes, à savoir TF1, France 2, M6 et les chaînes d'information.

L'allocution d'Emmanuel Macron du 18 avril avait fait encore mieux : 15,1 millions de téléspectateurs devant TF1, France 2, M6, TMC et les chaînes info (BFMTV, CNews, LCI et franceinfo). Soit 69,5% de part d'audience.

En format interview par des journalistes, entre 6 et 11 millions de téléspectateurs ont suivi chacune des différentes interventions du président de la République ces derniers mois.

Porte étendard d'une loi qui fait fortement débat

Mercredi, le président de la République est intervenu pour défendre, depuis l'Élysée, la loi immigration. Une opération délicate au lendemain de l'adoption dans la douleur de ce texte, nettement durci par la droite au Parlement et adoubé in extremis par l'extrême droite.

Emmanuel Macron a défendu un « compromis » qui est à ses yeux « un bouclier qui nous manquait » contre l'immigration illégale et une manière de contrer la montée du Rassemblement national en répondant aux problèmes qui la « nourrissent ». Il a donc assumé une loi qui a fracturé le camp présidentiel (59 députés lui ont fait défaut) mais aussi le gouvernement : le ministre de la Santé Aurélien Rousseau a démissionné et d'autres ont manifesté leur malaise. Le président a aussi commencé à panser ces plaies, en jugeant « légitimes » les désaccords et en reconnaissant lui-même ne pas « aimer » toutes les dispositions adoptées.

Pas de quoi faire changer d'avis les opposants à ce texte. 32 départements de gauche ont ainsi annoncé leur intention de ne pas appliquer la loi, pour le volet qui les concerne : le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), désormais conditionné à un délai de présence sur le sol français. La numéro 1 de la CGT, Sophie Binet, a de son côté appelé à la « désobéissance civile et à la multiplication d'actions de résistance ». Des appels déjà entendus : mercredi soir, des centaines de personnes ont manifesté à Rennes, Lille, Dijon, Besançon ou Grenoble. De nouvelles manifestations sont d'ailleurs annoncées pour jeudi soir.

La société civile de gauche a également posé sa pierre à l'édifice de la résistance. Plus d'un millier de signataires - artistes (Annie Ernaux, Jean-Pierre Darroussin, Laure Calamy...), syndicalistes et élus - appellent ce jeudi dans L'Humanité Emmanuel Macron à « se ressaisir » et ne pas « promulguer ce texte de tous les dangers ».

(Avec AFP)