Mondial de rugby : 15 millions de téléspectateurs vendredi soir, un record

C'est un chiffre inédit qui dit tout l'engouement soulevé en France pour la Coupe du monde de Rugby. Plus de 15 millions de téléspectateurs ont regardé vendredi sur TF1 le match d'ouverture du XV de France au Mondial-2023 contre la Nouvelle-Zélande (27-13), du jamais vu pour un début de Coupe de monde de rugby.

« Il s'agit du record historique pour un début de Coupe du monde de rugby mais aussi de la meilleure audience de l'année 2023 », a indiqué TF1 dans un communiqué en notant « un pic à 17 millions de téléspectateurs en fin de match ». La chaîne, qui partage la diffusion du mondial avec France Télévisions et M6, s'est ainsi taillé une part d'audience de 64,5% durant cette rencontre.

Trois fois plus de téléspectateurs qu'en 2019

Dans le détail, 15,408 millions de fans du ballon ovale ont suivi le match qui s'est déroulé au Stade de France vendredi à partir de 21H00, comme l'ont confirmé les données de Médiamétrie publiées samedi matin. A titre de comparaison, le premier match de l'équipe de France de football contre l'Australie en novembre 2022 à la Coupe du monde football avait rassembler « seulement » 12,5 millions de téléspectateurs.

L'audience d'hier soir est également sans commune mesure avec celle du précédent mondial de rugby en septembre 2019. A l'époque, 4,3 millions de spectateurs avaient vu la rencontre entre la France et l'Argentine au début de la Coupe du monde de rugby. Le précédent mondial se jouait toutefois au Japon avec des diffusions à un horaire moins favorable en France, en matinée à cause du décalage horaire. Six semaines plus tard en novembre 2019, 5 millions de téléspectateurs avaient suivi la finale du mondial qui a vu le sacre de l'Afrique du Sud face à l'Angleterre.