L'opération de reconquête de l'opinion internationale et des touristes se poursuit. En conférence de presse ce jeudi après avoir reçu les professionnels du tourisme, la ministre déléguée chargée des PME, du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme Olivia Grégoire a repris, presque mot pour mot, les éléments de langage distillés sur CNN par Bruno Le Maire.

« La France est l'une des destinations touristiques les plus populaires au monde » et l'Etat garantit « la sécurité de tous les touristes sur le sol français », avait martelé le ministre de l'Economie sur la chaîne américaine puis mercredi dans le Daily Telegraph. « Il n'y a pas de vagues d'annulations de séjours, les taux de réservation sont stables, (...). Le tourisme français se porte bien, les tendances du tourisme français sont extrêmement encourageantes », a répété ce jeudi Olivia Grégoire.

Des commerçants en « état de choc, de sidération »

Au-delà des destructions, elle reconnaît toutefois des « dommages physiques et psychologiques » avec des patrons en « état de choc, de sidération qui ont vu leurs commerces totalement détruits ». Elle les invite à se rapprocher des conseils départementaux dans leurs préfectures.

La ministre n'a d'abord donné aucun chiffre, assurant que Bercy prend le temps de faire remonter les chiffres. Le président de l'Umih, principal syndicat de l'hôtellerie-restauration, des Bouches-du-Rhône parlait pourtant mardi de « 25 à 30% d'annulations » dans les villes les plus frappées par les émeutes. Olivia Grégoire a néanmoins évoqué un frémissement des réservations touristiques entre « -0,5% et -2% » sur la journée du 2 juillet dans les grandes villes les plus frappées. La ministre considère par ailleurs que seules « quelques dizaines de restaurants » ont été touchés.

L'image, « sujet essentiel » selon France Tourisme

« Nous sommes extrêmement loin de certaines informations erronées », a déclaré Olivia Grégoire, qui dénonce des informations qui « nourrissent la peur ». Pour redorer l'image de la France, un « trésor » dixit la ministre, Atout France est chargé selon elle de répéter à l'étranger que la France est sûre et l'ordre assuré.

« Les dégradations ont essentiellement frappé des quartiers de banlieue et des lieux éloignés des zones touristiques. Il n'y a pas à ce stade de vague massive d'annulations mais seulement quelques annulations réflexes juste avant les séjours », confirme Dominique Debuire, président de l'alliance France Tourisme. En revanche, ce dernier juge « prématuré » de se prononcer sur les traces que ces émeutes vont laisser sur l'image de la France, le « sujet essentiel » d'après lui après les violences de ces derniers jours.

« Il faut rester très prudent à ce stade et voir ce qu'il va se passer en termes de réservations dans les prochains mois. La dynamique du tourisme était bonne jusqu'ici avec un retour aux niveaux d'activité de 2019. On reste confiant, mais l'accumulation d'événements du type Gilets Jaunes, grèves, conflits sociaux et émeutes peut finir par dégrader l'image et l'attractivité de la France », appréhende-t-il.