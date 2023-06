Tourisme : la hausse des réservations annonce un « très bel été » selon le patron de Fram

Le PDG de l'agence de voyage Fram a prédit ce jeudi « un très bel été » 2023 pour le secteur du tourisme. Selon lui, les Français « ont vraiment envie de partir en vacances ». C'est ce que semble confirmer la hausse des réservations touristiques « de 25 à 30% » comparé à l'année dernière à la même époque a détaillé Alain de Medonca.

Une enquête réalisée par l'agence de développement touristique Atout France, ADN Tourisme (offices de tourisme) et 11 comités régionaux de tourisme (CRT) avait montré la semaine dernière que 73% des Français envisageaient de partir en vacances cet été, soit 2% de plus qu'en 2022. « Ce sera un été où très certainement, je le souhaite, nous dépasserons probablement le record de 2019, on peut être optimiste », a estimé la ministre déléguée au Tourisme Olivia Grégoire en début de semaine.

Selon cette dernière, après des mois de trafic aérien perturbé, une augmentation est à déjà à noter du côté des vols en provenance de la Chine. Les vols depuis le pays asiatique sont passés de « 16 rotations hebdomadaires au printemps, à 50 depuis le 10 juin », a ainsi souligné Olivia Grégoire. C'est plus que le nombre de vols depuis le Canada, les Etats-Unis ou encore l'Allemagne. Et les « recettes du tourisme international [sont] en hausse de 21% de janvier à avril » par rapport à l'année de référence 2019, dernière année pré-covid. D'après Carole Leboucher, directrice générale d'Atout France, ce sont les touristes qui proviennent de Belgique, du Royaume-Uni, de Suisse et d'Allemagne qui dépensent le plus.

Début juin, l'association professionnelle Entreprises du voyage (APEV) a aussi dévoilé ses tendances très optimistes pour l'été. Sur le segment loisirs, le nombre de dossiers a augmenté de 8 % par rapport à 2019 pour un chiffre d'affaires qui a bondi de 20 %. Le budget moyen augmente donc, ce qui permet d'absorber une partie de la hausse actuelle des coûts de transports, et la durée des séjours s'allonge également : +15 % sur juillet et août, soit un jour de plus en moyenne.

Des vacances même en temps d'inflation

Jeudi, le patron de Fram n'a pas caché son enthousiasme face à cette nouvelle confirmation que l'été sera fructueux pour les acteurs du tourisme. Ce dernier s'attendait à ce que le contexte économique, géopolitique et social actuel ait un impact négatif sur les vacances des Français, mais, a priori, ce n'est pas le cas. « Les clients sont au rendez-vous », et ce, « malgré les augmentations », constate-t-il. Les trois-quarts vacanciers de l'Hexagone prennent des vacances en France tandis que « 25% des Français partent à l'étranger ».

« Avec l'inflation, la guerre en Ukraine, la réforme des retraites, je m'attendais à un été un peu moins bon en termes de demande, et on sent que les Français ont vraiment envie de partir en vacances », a-t-il poursuivi.

Les économies du confinement

Pendant « la période de coronavirus et des confinements, les Français ont économisé, et je pense qu'une partie d'entre eux utilise ses économies pour se faire plaisir et les vacances sont un achat plaisir », avance Alain de Medonca.

Par ailleurs, le panier moyen des vacanciers ayant réservé chez Fram est « en hausse de 5 à 10% selon les destinations », avec des augmentations plus importantes sur les destinations lointaines, « en Asie ou en Amérique » et « moindres en Europe », a-t-il ajouté. À l'étranger, les destinations phares des Français restent les mêmes : Italie, Espagne, Grèce, Tunisie et Maroc.

Incertitudes sur l'automne

L'inquiétude se fait cependant sentir sur l'automne. Jean-Pierre Mas, le président de l'Apev note qu'il n'y a pas de visibilité sur septembre, avec très peu d'engagements à long terme. La réduction des délais pour les décisions d'achat, déjà vu pendant la crise sanitaire, semble donc se confirmer pour le moment. Les incertitudes liées à la guerre en Ukraine et une possible résurgence de la pandémie de Covid-19 pèsent naturellement sur la confiance des passagers pour s'engager longtemps à l'avance. Mais Jean-Pierre Mas voit plus loin, et se pose la question d'une dimension structurelle à ce mouvement. De son côté, Marc Rochet confirme qu'il y a déjà un creux pour septembre et octobre.

