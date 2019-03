Près du tiers des cadres veulent changer d'emploi

Les entreprises risquent encore d'être confrontées à de sérieuses difficultés de recrutement cette année. Selon le dernier baromètre IFOP réalisé pour la société Cadreemploi publiée ce jeudi 21 mars, 33% des cadres interrogés envisagent de changer de postes et 29% veulent changer d'emploi en 2019. Ces résultats sont en hausse de 4 et 6 points par rapport à janvier 2018. L'autre enseignement est que 27% sont prêts à changer de secteur.

Sur l'ensemble des personnes questionnées, 36% se disent ouverts à des opportunités et 39% ont réalisé une démarche active au cours des six derniers mois. Ce groupe a par exemple consulté des offres d'emploi, réalisé des entretiens ou envoyer des candidatures à des recruteurs. Alors que le marché de l'emploi des cadres est au beau fixe, ces résultats témoignent des difficultés d'une catégorie de la population active à trouver un avenir professionnel correspondant à leurs attentes dans leur entreprise.

Le manque d'attachement à l'entreprise, problème numéro un

Parmi les difficultés évoquées pour les entreprises par les intervenants, "le manque d'attachement apparaît comme le problème numéro un", explique François Hommeril, président de la CFE-CGC, qui compte selon ses dires "150.000 adhérents à jour de cotisation". Pour le syndicaliste, "quand les cadres s'enrhument, c'est la France qui tousse". Il évoque notamment "la souffrance des cadres qui ont besoin de trouver du sens à leur travail [...] Ce qui va déclarer l'attachement des cadres, c'est que le travail ait du sens pour la collectivité. Les cadres veulent que leur travail ait un impact positif sur la société".

François Hommeril a ajouté que le manque de perspectives même dans les grandes entreprises peut inciter les cadres à partir. Le directeur du pôle Opinion et Stratégies d'entreprise chez l'IFOP, Frédéric Dabi, a ajouté que "la mobilité des cadres évolue". Parmi les attentes prioritaires, si gagner plus reste l'objectif principal pour une majorité de ces travailleurs (51%), cette proportion est en forte diminution par rapport à la période 2009-2010 où les résultats tournaient autour de 60%. Arrivent ensuite "l'ambiance" citée par 42% des répondants (en hausse de 9 points par rapport à 2011) et la possibilité de faire de nouvelles expériences pour 35% des interrogés.

L'embauche des cadres au plus haut

Malgré une conjoncture internationale morose et une crise sociale en France qui perdure, les perspectives d'embauche des cadres sont au plus haut. D'après des chiffres de l'Apec communiqués par l'IFOP, 281.400 embauches sont prévues en 2019 contre 266.400 en 2018 et 240.100 en 2017. L'institut de sondages note également que 73.400 postes ont été crées en 2018 contre 53.800 en 2017 et 45.200 en 2016. Sur le front du marché du travail, ces résultats se retrouvent dans les chiffres du chômage.

Thibaut Gemignani, patron de Cadreemploi a rappelé que "le taux de chômage des cadres était de seulement 3,4%. Le marché de l'emploi pour les cadres est très tendu. Ce qui pose des difficultés de recrutement pour les entreprises", ajoute-t-il. Pour le responsable, ces chiffres apparaissent comme une bonne nouvelle alors que "le statut de cadre n'a jamais été autant remis en cause". Ainsi, la France compterait 4,9 millions de cadres dont 3,6 millions dans le privé. Cette catégorie représenterait environ 17% de la population active, une proportion en progression depuis des décennies.

Montée en puissance du télétravail

Encore minoritaire il y a quelques années, le télétravail monte en puissance au sein des entreprises. D'après les chiffres obtenus par l'institut de sondages, 45% des cadres interrogés ont eu recours au télétravail contre 37% en 2013.

Pour le responsable de la CFE-CGC, "tous les cadres font du télétravail quand ils se connectent chez eux sur leur smartphone. La différence est qu'il y a des cadres qui sont payés pour le faire et d'autres qui ne le sont pas."

Des réformes très suivies

La fusion des régimes Agirc et Arrco, entrée en vigueur depuis le premier janvier dernier, a suscité l'attention des cadres. Ils sont 79% à en avoir entendu parler. Au sujet de leur opinion sur une telle réforme, les répondants n'ont pas vraiment d'avis tranché. Seuls 45% des personnes interrogées estiment que c'est une bonne chose, 21% une chose défavorable et 34% n'ont pas exprimé d'opinion sur cette mesure.

La possibilité de bénéficier de l'assurance chômage en cas de démission est un dispositif relativement connu (65%) mais beaucoup (40%) n'ont pas vraiment d'idée précise sur cette mesure. Enfin concernant le projet de réforme controversé de l'assurance chômage pour les cadres, 55% ne sont pas favorables à l'abaissement du plafond des indemnités chômage et 56% s'opposent à la dégressivité, c'est à dire la baisse progressive des allocations versées.

Méthode : l'enquête a été menée auprès d'un échantillon de 1.000 personnes, représentatif de la population cadre sous contrat de droit privé. Les enquêtes ont été réalisées en ligne du 15 au 22 février 2019.