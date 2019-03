Macron achève bien les cadres

« Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?... »

La question de la jeune épouse de Barbe-Bleue à sa sœur, dans l'attente du secours de ses frères, s'applique fort bien à l'interminable attente qu'Emmanuel Macron impose à la société et l'économie française depuis quatre mois qu'a commencé la crise des « gilets jaunes ». Sa réplique, « Je ne vois rien que le soleil qui poudroie, et l'herbe qui verdoie », est passée dans le langage populaire pour désigner toute situation où un événement est attendu, sans plus trop d'espoir.

Quatre mois que, chaque samedi, des manifestations violentes paralysent les centres de plusieurs villes, deux mois que le Grand débat tente de rétablir un consensus impossible. Et pourtant, le saccage des Champs-Elysées lors de l'Acte XVIII a fait faire un bond en arrière à Emmanuel Macron, qui se montre impuissant à mettre fin à une crise sociale inédite. Le chef de l'État refuse d'accélérer son calendrier et ne devrait intervenir que mi-avril. Des fuites donnent de premières indications sur ce à quoi il faut s'attendre. Marche arrière sur la désindexation des retraites pour les plus modestes, possible marche arrière sur l'ISF avec le retour à une...