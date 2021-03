Relance : la Banque des Territoires prête à apporter 47 milliards à l'économie

« Cet argent va concrètement dans les territoires », insiste son directeur général Olivier Sichel. (Crédits : DR)

Après avoir lancé en six mois, six plans de relance pour surmonter la crise économique et sanitaire, l'entité de la Caisse des Dépôts a assuré ce jeudi, avoir déjà déployé 20% de la somme prévue. Son directeur général Olivier Sichel veut en outre financer la e-santé.