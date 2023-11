Un 49.3 attendu à l'Assemblée pour adopter définitivement la loi de programmation budgétaire 2023-2027

A l'Assemblée nationale, les semaines se suivent et se ressemblent. Un nouveau 49.3, le 17e du gouvernement Borne, devrait être déclenché à partir de 16h00 par le ministre des Relations avec le Parlement, Franck Riester, afin de faire adopter sans vote la loi de programmation budgétaire 2023-2027 en l'absence de majorité absolue au Palais Bourbon.

Lire aussiBudget 2024 : après la litanie des 49.3, les concessions de façade de l'exécutif

La cheffe du gouvernement ne sera pas dans l'hémicycle

« La Première ministre étant en déplacement officiel en Irlande, elle se fera remplacer à l'Assemblée nationale en cas d'engagement de la responsabilité de son gouvernement », avait indiqué l'entourage d'Elisabeth Borne à l'AFP. « Sous Michel Rocard (Premier ministre de 1988 à 1991), plusieurs 49.3 ont été déclenchés par le ministre des Relations avec le Parlement ou le N.2 du gouvernement Lionel Jospin », souligne une source parlementaire.

Hors budgets de l'Etat et de la Sécurité sociale, pour lesquels le recours au 49.3 est illimité, le gouvernement n'a le droit d'utiliser cette arme constitutionnelle que sur un seul texte par session parlementaire. Mais l'exécutif, avis de juristes à l'appui, assure qu'il n'use pas cette cartouche pour cette loi de programmation des finances publiques, puisqu'elle avait déjà fait l'objet d'un premier 49.3 fin septembre, lors d'une session extraordinaire. L'opposition pourrait tenter de contester cet argument juridique si le gouvernement utilise de nouveau le 49.3 durant cette session ordinaire, par exemple sur le projet de loi immigration.

Une nouvelle motion de censure attendue

Ce nouveau 49.3 pourrait être suivi du dépôt d'une nouvelle motion de censure de l'opposition, dont le rejet probable quelques jours plus tard vaudra adoption définitive de ce texte de programmation des finances publiques. Le gouvernement promet dans cette loi de ramener le déficit public de 4,9% du produit intérieur brut en 2023 à 2,7% en 2027, sous l'objectif européen de 3%. Le Sénat réclamait de son côté un retour sous les 3% deux ans plus tôt, en 2025, et un déficit public ramené à 1,7% en 2027, mais n'a pas eu gain de cause. Et, ce lundi, il débute son marathon budgétaire par l'examen du budget de la Sécurité sociale avec l'ambition d'adresser un « message politique » à défaut de pouvoir peser nettement sur ce texte frappé du 49.3 à l'Assemblée nationale.

L'impuissance du Sénat

« A l'époque, on pouvait obtenir quelques avancées en s'accordant avec les députés en commission mixte paritaire (réunie après un examen dans chaque chambre, NDLR). Là, le gouvernement est tout seul », s'inquiète le sénateur socialiste Bernard Jomier, qui dénonce « une régression totale qui survient à un moment où nos finances sociales doivent être repensées ». $

Plus positive, l'écologiste Anne Souyris souligne « qu'au moins ici nous faisons vivre la démocratie ». « Cela oblige les ministres à nous répondre, ils ne peuvent plus se cacher », espère la sénatrice de Paris, tout juste élue. Les bancs macronistes étant très minoritaires au Sénat, les groupes de droite comme de gauche risquent de formuler une critique similaire, en ouverture des débats lundi (16h00) : celui d'une trajectoire inquiétante du déficit de la Sécu, amené à se creuser dans les prochaines années. « Le gouvernement nous présente une trajectoire qui est un aveu d'impuissance. On se projette en laissant la dette sociale aux générations futures et on l'admet, on le dit. C'est terrible », s'indigne la rapporteure générale du budget de la Sécu, Elisabeth Doineau (groupe centriste).

La majorité sénatoriale de droite et du centre a donc prévu de rejeter l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (Ondam) pour 2024, fixé à 254,9 milliards d'euros par le gouvernement. Sur le coeur du projet de loi, les alliés LR et centristes ont prévu quelques points de vigilance. Ils proposeront ainsi de reporter au 1er janvier 2028, « au terme d'une expérimentation », la réforme du financement des hôpitaux, par laquelle le gouvernement veut réduire la part de la tarification à l'activité (T2A). Une réforme jugée « précipitée » par la majorité sénatoriale, au regret d'une partie de la gauche qui y voyait « l'une des rares propositions un peu intéressantes », selon Anne Souyris. Les sénateurs comptent aussi soulever des « non-dits » sur la question des franchises médicales, ce reste à charge pour les assurés quand ils achètent des médicaments (50 centimes par boîte) ou voient un médecin (1 euro par consultation). La droite sénatoriale, qui craint de voir l'exécutif les augmenter, devrait voter une mesure visant à obliger le gouvernement à consulter le Parlement avant tout projet de décret sur la question.

Elisabeth Borne à Dublin pour évoquer les enjeux européens Si Elisabeth Borne n'est pas à l'Assemblée ce lundi, c'est parce qu'elle se trouvera à Dublin pour évoquer notamment les enjeux européens avec son homologue irlandais Leo Varadkar, à sept mois des élections au Parlement européen. Ils devraient échanger sur les grands dossiers de l'Union européenne, que ce soit l'élargissement de l'UE, le cadre financier pluriannuel (qui planifie les dépenses de l'UE) ou encore « les grandes législations que la France souhaite voir avancer » comme la réforme du marché européen de l'électricité, ainsi que les relations avec le Royaume-Uni depuis sa sortie de l'UE. Elisabeth Borne a invité récemment son parti Renaissance - la formation du président français Emmanuel Macron - à se mobiliser « dès maintenant » pour les élections européennes, face au Rassemblement national (extrême droite) présenté comme favori de ce scrutin. Mais Renaissance n'a pas encore choisi sa tête de liste. Les conflits en Ukraine et au Proche-Orient seront aussi au menu des discussions. Le Premier ministre irlandais, qui était à Paris pour la Conférence humanitaire sur Gaza, avait jugé début novembre que la réponse militaire d'Israël aux attaques du Hamas le 7 octobre ressemblait à « quelque chose qui est proche de la vengeance ». Les deux chefs de gouvernement introduiront en outre une conférence célébrant les 225 ans de « l'année des Français » qui, en 1798, participèrent à une éphémère rébellion irlandaise inspirée de la République française. Elle sera l'occasion de rappeler leurs valeurs républicaines communes. Ce déplacement permettra aussi de sceller le projet de liaison électrique à haute tension Celtic Interconnector, destiné à raccorder le réseau irlandais au continent européen à l'horizon 2027.

(Avec AFP)