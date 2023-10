Attaque du Hamas : Lufthansa réduit ses vols vers Israël

C'est l'une des premières conséquences économiques de l'attaque surprise du Hamas contre Israël. Ce samedi après-midi, la compagnie aérienne allemande Lufthansa, premier transporteur européen, a indiqué à l'AFP réduire ses vols vers Israël.

« Compte tenu de la situation sécuritaire actuelle à Tel-Aviv », le groupe allemand maintient un seul vol en provenance de Francfort, et « tous les autres vols Lufthansa à destination et en provenance de Tel Aviv ont été annulés pour ce samedi », a précisé ce porte-parole.

Quarante morts en Israël, neuf côté palestinien

Très tôt dans la matinée ce samedi, le Hamas, le mouvement islamiste qui contrôle la bande de Gaza, a tiré des centaines de roquettes vers les territoires israéliens. « Plus de 5.000 » roquettes, a déclaré Mohammad Deif, commandant des Brigades Ezzedine al-Qassam, dans un enregistrement audio diffusé par Al-Aqsa TV, chaîne de télévision du Hamas. « Nous avons décidé de mettre un terme à tous les crimes de l'occupation » (Israël, NDLR), a-t-il indiqué. Des civils auraient également été pris en otage par des commandos palestiniens.

Les services de secours israéliens comptaient au moins 40 morts en début d'après-midi. On dénombre au moins neuf morts côté palestinien, après que l'armée israélienne ait mené ses premières frappes aériennes sur Gaza en représailles. Un journaliste de l'AFP a vu huit corps à la morgue de l'hôpital Al-Chifa de Gaza, et un autre a assisté aux funérailles d'une neuvième personne à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza.

Une des plus importantes attaques depuis 50 ans

Cela pourrait être l'une des plus importantes attaques contre Israël depuis 50 ans, selon plusieurs experts. Les évènements de samedi marquent une infiltration sans précédent du Hamas depuis Gaza et la plus grave escalade depuis qu'Israël et le Hamas se sont livré une guerre pendant dix jours en 2021.

« Nous sommes en guerre », a déclaré samedi le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, dans un message vidéo avertissant que le Hamas paierait « un prix sans précédent ». « Nous sommes en guerre et nous allons gagner », a-t-il dit. L'armée israélienne a fait retentir des sirènes dans le sud et le centre du pays, invitant la population à rester près des abris.

Depuis ce matin, les condamnations contre le Hamas se sont multipliées, de Washington à Paris en passant par l'Ukraine.

(Avec AFP)