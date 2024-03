Construction maritime : les syndicats américains dénoncent les distorsions de concurrence des acteurs chinois

Nouvelles tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis. Pékin est cette fois dans le viseur de plusieurs syndicats américains de la construction maritime. Plusieurs organisations syndicales ont réclamé une enquête sur les pratiques des entreprises chinoises du secteur, qu'elles jugent anti-concurrentielles, a annoncé la Maison Blanche dans un communiqué publié mardi.

Dans le détail, les syndicats américains accusent la Chine d'employer des « méthodes non-concurrentielles bien plus agressives que celles de n'importe quel autre pays » afin de s'emparer de parts de marchés. Dans un communiqué, le président de la fédération de l'industrie manufacturière américaine (AAM), a appelé à « des mesures fortes en réponse à cette demande », qui doivent être « un premier pas essentiel pour reconstruire l'indépendance maritime des États-Unis ».

La Chine, principal constructeur de navires dans le monde

Conséquence, selon les organisations syndicales : l'industrie de la construction maritime américaine, qui était la première au monde à la fin de la Seconde Guerre mondiale et toujours parmi les plus importantes il y a 40 ans, pèse désormais moins de 1% de la construction maritime mondiale. Les Etats-Unis n'ont produit que 0,13% des navires sortis des chantiers en 2022, largement dépassés par des pays comme la France, l'Allemagne ou l'Italie mais également les Philippines ou le Vietnam.

Dans le même temps, la Chine est devenue, de loin, le principal constructeur de navires dans le monde, pratiquant, selon les requérants, « une distorsion de concurrence que les Etats-Unis doivent aborder ». Selon les données publiées par la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), l'Asie de l'Est a produit plus de 93% des navires mis à l'eau dans le monde en 2022, la production étant concentrée entre le Japon (17%), la Corée du Sud (29%) et surtout la Chine, qui en construit près de la moitié (46%).

Selon la représentante américaine au Commerce, Katherine Tai, « nous avons vu la Chine » agir de manière similaire dans de nombreux domaines, à commencer par l'acier ou les panneaux solaires, « faisant du mal aux ouvriers et entreprises américaines et représentant un risque pour nos chaînes d'approvisionnement ». La Maison Blanche dispose de 45 jours pour déterminer si la demande déposée par les syndicats est suffisante pour déclencher une enquête approfondie sur le sujet.

Tensions économiques et commerciales à tous les étages

Balance commerciale, rattrapage technologique, utilisation politique des taux de change ou encore dette américaine détenue en Chine, les récriminations de Washington envers Pékin sont nombreuses et sont l'un des rares sujets sur lesquels républicains et démocrates s'accordent.

Les républicains, notamment, estiment que la Chine détient trop de dette américaine (816 milliards de dollars, selon le département du Trésor), ce qui pourrait en effet lui donner un moyen de pression sur Washington, si elle menaçait de revendre ses bonds, faisant alors chuter la valeur de l'ensemble.

Dans la course technologique, Washington veut conserver une longueur d'avance sur Pékin ou rattraper son retard, et empêcher l'armée chinoise de disposer des dernières technologies. Les restrictions se sont ainsi multipliées sous Joe Biden, notamment afin de limiter l'accès aux semi-conducteurs.

La Chine est par ailleurs le pays avec lequel la balance commerciale reste le plus déséquilibrée pour les Etats-Unis, malgré les nombreux efforts pour y remédier. Donald Trump avait notamment multiplié les droits de douanes sur les produits chinois, afin de faire pression sur Pékin et rééquilibrer les échanges.

La question des taux de change et d'une utilisation de la monnaie à des fins politiques et commerciales est également un sujet récurrent. L'inquiétude porte désormais sur l'internationalisation du yuan, que la Chine souhaite voir s'imposer, en particulier dans ses échanges commerciaux, afin d'éviter des sanctions américaines éventuelles. Pékin estime que Washington utilise le dollar comme une arme.

TikTok au cœur des tensions Dernier sujet de tension en date : Pékin a estimé ce mercredi que l'interdiction de TikTok aux Etats-Unis reviendrait pour la première puissance mondiale à « saper la confiance des investisseurs internationaux » et à « se tirer une balle dans le pied ». La porte-parole de la diplomatie chinoise, Wang Wenbin, a fustigé les « intimidations » à l'encontre de TikTok. Cette proposition fait l'objet d'un projet de loi à la Chambre américaine des représentants. Les parlementaires américains s'inquiètent des liens entre TikTok et les autorités chinoises, y voyant le risque de transmission massive de données d'utilisateurs américains vers la Chine. A plusieurs reprises, le groupe a assuré ne pas avoir reçu de demandes du gouvernement chinois en ce sens et indiqué que, le cas échéant, il refuserait.

