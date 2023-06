La banque d'investissement SVB Securities rachetée par des membres de sa direction et relancée sous un autre nom

Le nom SVB rappelle inévitablement la faillite de la banque américaine Silicon Valley Bank en mars, qui avait secoué les banques sur les marchés mondiaux. Si elle lui appartient bien financièrement, la banque d'investissement SVB Securities est toutefois une entité indépendante et n'était pas concernée par la banqueroute. Cette dernière va être rachetée par des membres de son équipe actuelle de direction, sans précision sur le montant pour le moment.

« Le groupe d'enchérisseurs de l'équipe de direction de SVB Securities, dirigé par le PDG Jeff Leerink et soutenu par The Baupost Group, a annoncé dimanche avoir conclu un accord définitif avec SVB Financial Group pour acheter SVB Securities à la suite d'un processus d'appel d'offres concurrentiel », indiquent-ils dans un communiqué publié ce dimanche.

« L'équipe de direction et moi-même sommes ravis de revenir à notre héritage de posséder et de diriger la première banque d'investissement dans le domaine de la santé et de relancer l'entreprise sous la marque de confiance Leerink Partners », a déclaré son PDG Jeff Leerink, cité dans le communiqué.

Ce rachat est néanmoins soumis à la confirmation finale du tribunal des faillites des États-Unis et à l'approbation réglementaire ainsi qu'aux autres conditions de clôture habituelles.

Indépendante de la faillite de SVB

Comme l'avait précisé le groupe SVB en faillite depuis le 17 mars, SVB Securities « est une entité juridique distincte », dont « SVB Financial Group détient les fonds propres ». Elle n'a donc pas subi les répercussions de sa faillite, qui a provoqué une véritable crise au niveau mondial. SVB était connue pour le financement de startups notamment dans le domaine de la tech, parvenant à se hisser au rang de 16ème plus grosse banque américaine par la taille de ses actifs. Face aux retraits massifs de ses clients, l'agence chargée d'assurer les dépôts bancaires, la FDIC, avait pris son contrôle le 10 mars. Deux semaines plus tard, la banque First Citizens BancShares Inc rachetait tous les prêts et dépôts de SVB.

Dans la foulée de ces déboires, une autre banque en grande partie tournée vers le secteur des cryptomonnaies, Signature Bank, a rapidement été affectée par des retraits massifs et été saisie, le 12 mars, par les autorités.

Par la suite, la banque centrale américaine (Fed) et la FDIC ont rappelé que ces faillites étaient avant tout la conséquence d'erreurs dans la gestion des risques. Mais les institutions ont également reconnu leurs torts : la Fed s'est auto-reprochée sa passivité et son manque d'interventionnisme et la FDIC a admis qu'elle aurait dû aller plus vite et « avoir une communication plus efficace avec la direction de Signature Bank ».

