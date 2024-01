Qui sont les cinq pays qui rejoignent les Brics pour peser face aux Etats-Unis ?

L'année commence en fanfare pour les Brics. Composé de l'Afrique du Sud, du Brésil, de la Chine, de l'Inde et de la Russie, le groupe accueille officiellement depuis le 1er janvier 2024 cinq nouveaux pays. Des nouvelles adhésions qui ont été décidées déjà fin août, lors du 15ème sommet organisé à Johannesburg. A ce moment, l'Iran, l'Argentine, l'Egypte, l'Ethiopie, l'Arabie Saoudite et les Emirats arabes unis avaient été invités à rejoindre ce groupe qui se réunit chaque année.

Mais l'Argentine a confirmé fin décembre refuser d'y adhérer suite à l'élection du nouveau président libéral Javier Milei, revenant ainsi sur la décision du précédent gouvernement de centre-gauche.

Un contre-poids grandissant face aux Etats-Unis

Une quarantaine de pays avaient tout de même demandé, ou manifester leur intérêt, à une éventuelle adhésion aux Brics fin août. Avec dix membres au lieu de onze, le « club des cinq » veut étendre son influence et faire contrepoids face aux Etats-Unis et à l'Europe. Les pays membres produisent d'ores-et-déjà près d'un quart de la richesse et représentent 42% de la population mondiale. Au-delà de renforcer leurs poids économique, ils souhaitent s'imposer davantage sur la scène internationale face aux institutions dominées majoritairement par les Occidentaux.

Parmi les membres historiques du groupe, la Chine et la Russie étendent leur influence dans le monde face au géant américain. La Chine est le rival géopolitique par excellence des Etats-Unis. Et les tensions se sont accrues ces derniers temps sur la question de Taïwan, les différends commerciaux ou encore les velléités de Pékin en mer de Chine méridionale. La Russie est, de son côté, sanctionnée de toute part depuis son invasion de l'Ukraine. Nouvel arrivant, les relations entre l'Iran et l'Occident ne sont également pas au beau fixe. Téhéran, soumis à des sanctions occidentales, a dès lors renforcé ses liens avec la Chine et la Russie.

L'Arabie Saoudite s'était, quant à elle, montrée plus réservée à la proposition de rejoindre les Brics, alors que le pays entretient des relations étroites avec les Etats-Unis. Mais Riyad s'ouvre davantage à l'Est, la Chine étant un des principaux clients pétroliers de l'Arabie Saoudite. Ces pays constituent dès lors un poids de plus en plus sensible face aux Etats-Unis. De nombreux observateurs pointent la situation délicate de certains membres davantage proches de Moscou et Pékin, comme l'Inde ou encore le Brésil, face à un risque d'éloignement des Etats-Unis, un partenaire commercial majeur.

Les Etats-Unis avaient pourtant minimisé fin août l'expansion des Brics en ne voyant pas de « rivaux géopolitiques ». « Les Etats-Unis réaffirment leur conviction que les pays sont libres de choisir leurs partenaires et les groupements auxquels ils s'associent », avait alors déclaré un porte-parole du département d'Etat. Avant de rassurer :

« Nous continuerons de travailler avec nos partenaires et alliés sous des formes bilatérales, régionales, et multilatérales afin de renforcer notre prospérité partagée et de maintenir la paix et la sécurité mondiale ».

Les Brics ne sont pas près d'arrêter leur expansion

Les velléités d'expansion de la Chine ont vraisemblablement pesé dans la décision d'un élargissement rapide, estime Ziyanda Stuurman, du groupe d'experts Eurasia Group. Et au vu de la nouvelle composition, Pékin pourrait prendre l'ascendant sur les Brics, ajoute-t-elle. De son côté, une expansion des Brics permet également à la Russie de se retrouver moins isolée sur la scène internationale.

« Le monde est en train de connaître une transformation », avait commenté le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva lors du sommet en août. Il a ainsi affirmé que les Brics pourraient de nouveau s'ouvrir plus tard à d'autres membres comme l'Angola ou encore le Mozambique. Mais le risque est que « l'augmentation du nombre de membres rende le groupe moins cohérent d'un point de vue géopolitique », commente la spécialiste.

