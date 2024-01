Risque d’escalade au Moyen-Orient : des responsables pro-iraniens tués dans une frappe de drones en Irak

Un responsable militaire et un autre membre du Hachd al-Chaabi ont été tués ce jeudi à Bagdad en Irak dans une « frappe de drone ». C'est ce qu'a annoncé cette organisation irakienne regroupant des factions armées proches de l'Iran. Le Hachd al-Chaabi est une coalition d'anciens paramilitaires chiites proches de l'Iran et désormais intégrés aux forces régulières irakiennes.

« Le commandant adjoint des opérations pour Bagdad, Mushtaq Talib al-Saïdi » est « tombé en martyr dans une frappe américaine », a indiqué le mouvement al-Nujaba, l'une de ces factions pro-iraniennes et farouchement anti-américaine, dans un communiqué. Le gouvernement irakien a, lui, attribué cette frappe, qui a visé « un centre de soutien logistique du Hachd al-Chaabi » dans l'est de la capitale irakienne, selon un responsable sécuritaire sous couvert d'anonymat, à la coalition internationale antijihadistes, emmenée par les Etats-Unis.

Interrogé par des journalistes au sujet de cette frappe, un responsable militaire américain n'avait pas réagi dans l'immédiat. « Les forces armées irakiennes tiennent les forces de la coalition internationale responsables de cette attaque », a ainsi écrit Yahya Rassoul, un porte-parole du Premier ministre irakien, Mohamed Chia al-Soudani, dans un communiqué, qualifiant d'« escalade et agression dangereuses » la frappe menée par un drone.

Les troupes américaines et de la coalition internationale visées par des attaques

Les forces du Hachd al-Chaabi ont été ces dernières semaines la cible de plusieurs bombardements en Irak, dont certains revendiqués par les Etats-Unis. De leur côté, les troupes américaines et celles de la coalition internationale antijihadistes déployées en Irak et en Syrie sont visées quasi-quotidiennement par des attaques de drones et de roquettes depuis le début de la guerre en octobre entre Israël et le Hamas palestinien à Gaza. La plupart de ces attaques ont été revendiquées par un groupe appelé « Résistance islamique en Irak », nébuleuse formée par des groupes armés affiliés au Hachd al-Chaabi qui s'oppose au soutien américain à Israël. Depuis le 17 octobre, les Etats-Unis ont recensé plus d'une centaine d'attaques en Irak et en Syrie contre leurs troupes.

Par ailleurs, les rebelles Houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, mènent des attaques contre des navires qu'ils estiment affiliés à Israël, freinant ainsi le trafic maritime.

Double explosion en Iran

La mort des deux responsables en Irak intervient au lendemain de la double explosion en Iran qui a fait au moins 103 morts et plus de 180 blessés. Un attentat survenu près de la mosquée Saheb al-Zaman à Kerman dans le sud de l'Iran, où se trouve la tombe de Qassem Soleimani, architecte des opérations militaires iraniennes au Moyen-Orient et dont le pays commémore le quatrième anniversaire de la mort.

Le jour précédent, c'est un haut responsable du Hamas, Saleh al-Arouri, qui a été tué par une frappe de drone au Liban. Et bien que n'ayant pas revendiqué l'élimination à Beyrouth mardi soir de ce numéro deux politique du Hamas, Israël est pointé du doigt, après avoir juré de « détruire » le Hamas en réaction à son attaque sans précédent le 7 octobre sur le sol israélien.

