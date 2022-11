Les 5 infos business à retenir ce jeudi matin (virements instantanés, BNP Paribas, Fed, Banque d'Angleterre, « visas dorés »)

L'Europe impose aux banques le paiement instantané à petit prix

La Commission européenne prépare un texte législatif pour promouvoir le virement instantané, qui, cinq ans après son lancement, n'arrive pas à décoller en Europe. La proposition vise à obliger les banques à offrir l'option de virement instantané aux mêmes conditions que le virement traditionnel. De quoi lever les principaux freins à son développement, son acceptabilité et son prix.

BNP Paribas en passe de réaliser un bénéfice record en 2022

La première banque française a affiché « des résultats solides au troisième trimestre » avec un bénéfice net pour cette seule période de 2,76 milliards d'euros, en hausse de 10,3% sur un an. Depuis le début de l'année, le bénéfice net est en hausse de plus de 12% par rapport à la même période de l'année dernière, à plus de 8 milliards d'euros.

En relevant à nouveau ses taux de 0,75 point, la Fed reste focalisée sur la lutte contre l'inflation

La banque centrale américaine (Fed) a relevé mercredi ses taux à leur plus haut niveau depuis près de 15 ans, et pense continuer à les augmenter, cherchant à tout prix à juguler la forte inflation, une tâche compliquée cependant par la menace d'une récession.

Après la BCE et la Fed, la Banque d'Angleterre relève elle aussi ses taux pour contrer l'inflation

La Banque d'Angleterre va annoncer ce jeudi une nouvelle hausse de ses taux directeurs pour lutter contre l'inflation. Mais face à l'instabilité politique qui règne dans le pays depuis plusieurs mois, l'institution monétaire navigue à l'aveugle et des doutes subsistent quant à la teneur du relèvement qui sera dévoilé.

Portugal : les « visas dorés » pour les riches investisseurs étrangers sur le point d'être supprimés

Le gouvernement portugais envisage de cesser de délivrer des « visas dorés » à de riches investisseurs étrangers, qui peuvent ainsi circuler librement en Europe. D'autres pays, comme Malte, sont dans le viseur de la Commission européenne.

ARTICLE BONUS : Comment la France veut se protéger au maximum de la menace cyber

