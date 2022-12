Les 5 infos business à retenir ce jeudi matin

Électricité : la France a passé le premier pic de consommation de l'hiver

Le système électrique français a « surmonté » lundi le premier pic de consommation de l'hiver en sollicitant « tous les moyens de production disponibles » et l'aide des pays européens. Pour la troisième fois en 2022, un mécanisme de contrats d'assistance mutuelle avec l'Italie, la Belgique et la Suisse a été activée pour obtenir 1,25 GW d'imports supplémentaires. Il n'aura donc pas été besoin de recourir aux mesures d'urgence et la remise en état des réacteurs nucléaires devrait sécuriser le début d'année.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

Hausse des taux : la BCE devrait embrayer le pas de la Fed qui calme le jeu

En réunion jusqu'à ce mercredi soir à Washington, le comité de politique monétaire a opté pour une hausse de l'ordre de 50 points de base des taux directeurs contre 75 les mois précédents alors que l'inflation commence à ralentir outre Atlantique. Actuellement compris entre 3,75 et 4,00%, le taux directeur de la Fed, grimpe donc jusqu'à 4,25-4,50%. Il s'agirait de son niveau le plus élevé depuis 2007. La BCE et la Banque d'Angleterre devraient également ralentir le rythme ce jeudi.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

Italie : la taxe sur les superprofits rapporte quatre fois moins qu'attendu

La taxe sur les « surprofits » mise en place par le gouvernement Draghi a fait entrer seulement 2,7 milliards d'euros dans les caisses publiques contre 10 milliards prévus. En France aussi, les estimations indépendantes montrent qu'un tel impôt ne rapporterait pas autant que promis par ses partisans de la NUPES.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

Pour vivre « décemment », un couple d'actifs avec deux enfants a besoin d'au moins 3.381 euros par mois

Selon le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté, un couple d'actifs avec deux enfants a besoin d'au moins 3.381 euros de revenus par mois pour prétendre à une vie « décente » et loin de « survivre », se sentir ainsi « partie prenante de la société ».

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

Nanoparticules dans les aliments : l'Anses teste une méthode pour évaluer leurs risques sur la santé

Pour mesurer leurs impacts des nanoparticules sur notre santé, l'Anses, l'agence nationale de sécurité sanitaire alimentaire, a testé une méthode innovante qui a permis d'identifier les premiers risques liés à l'usage du dioxyde de titane (TiO2), un additif très présent dans les gâteaux et les sucreries. Les industriels, de leur côté, restent flous sur l'utilisation de ces additifs dans leurs produits.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

ARTICLE BONUS - « Les coupures d'électricité ne devraient pas avoir un impact fort sur l'économie », Pierre Pelouzet (médiateur des entreprises)

Bonne lecture et très bonne journée.

La rédaction