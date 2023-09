Les 5 infos business à retenir ce jeudi matin (Bordeaux, pompes à chaleur, Pologne, Ukraine, Casino)

À Bordeaux, le maire écologiste Pierre Hurmic réussit à convaincre largement, mais...

SONDAGE EXCLUSIF. Il n'avait lui-même pas anticipé sa victoire historique en 2020 mais Pierre Hurmic a réussi à endosser le costume de maire de Bordeaux, selon le sondage exclusif IFOP La Tribune en partenariat avec Public Sénat. La satisfaction des Bordelais positionne l'écologiste loin devant ses collègues de Paris, Lyon ou Marseille. Soutenu par les jeunes et les classes populaires, il reste en difficulté sur les questions de circulation, les impôts locaux et la sécurité. Il peine aussi à s'affirmer sur la lutte contre le dérèglement climatique qu'il porte pourtant en étendard. Dans l'opposition, l'ancien maire de droite Nicolas Florian sort du lot. Décryptage.

RTE dézingue les arguments des gaziers contre les pompes à chaleur électriques

Alors que le gouvernement a évoqué en mai une possible interdiction des nouvelles chaudières à gaz, le secteur a répliqué en multipliant les critiques à l'égard des pompes à chaleur électriques qui pourraient les remplacer. Une fronde à laquelle le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, RTE, a tenu à répondre, même si l'exécutif a d'ores-et-déjà fait machine arrière. Armé d'une nouvelle étude d'impact, l'organisme démonte un à un les arguments des gaziers, et appelle à une politique volontariste pour privilégier l'utilisation des pompes à chaleur. Sans quoi, affirme-t-il, la France n'atteindra pas ses objectifs environnementaux.

Les relations entre la Pologne et l'Ukraine volent en éclats : Varsovie cesse de fournir des armes à Kiev

La Pologne, accusée par Kiev d'aider indirectement la Russie en interdisant l'importation de céréales ukrainiennes, a annoncé mercredi soir qu'elle ne fournirait plus d'armes à l'Ukraine. Une déclaration qui illustre les tensions de plus en plus vives entre les deux alliés, à un moment clé de la riposte de Kiev à l'invasion russe.

L'Allemagne va accueillir une conférence internationale sur la reconstruction de l'Ukraine

L'Allemagne accueillera une conférence internationale sur la reconstruction de l'Ukraine l'année prochaine, les 11 et 12 juin. La Banque mondiale a déjà chiffré les besoins à plus de 400 milliards de dollars pour mener à bien ce gigantesque chantier.

Casino obtient un délai pour restructurer sa colossale dette

Casino a annoncé mercredi avoir obtenu du tribunal de commerce de Paris la prolongation jusqu'au 25 octobre de la période de conciliation portant sur la restructuration de sa dette, qui s'élevait à 6,4 milliards d'euros fin 2022.

