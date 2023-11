Les 5 infos business à retenir ce jeudi matin

Tempête Ciaran : premiers dégâts, la circulation routière interdite dans le Finistère

Au cours de la nuit de mercredi à jeudi, la tempête Ciaran s'est abattue sur l'ouest de la Bretagne, puis le Cotentin. Seuls des dégâts limités et matériels ont été signalés jusqu'à présent. La tempête se déplace désormais vers l'ouest des Pays de la Loire et la Normandie. Quelque 1,2 million de foyers sont privés d'électricité ce jeudi matin, dont 780.000 en Bretagne.

Été record pour Lufthansa, encore mieux qu'Air France-KLM



Lufthansa a quasiment doublé son bénéfice au troisième trimestre à 1,2 milliard d'euros (+47%). Grâce à la hausse de la demande et à celle du prix des billets, le chiffre d'affaires affiche une hausse de 8%, à 10,3 milliards d'euros. Et avec 38 millions de passagers transportés (+15%), le premier groupe européen du transport aérien fait une fois de plus mieux que son concurrent français, Air France-KLM.

Fukushima : malgré les protestations de Pékin, le Japon a lancé la 3e phase de rejet des eaux traitées

Le Japon a démarré ce jeudi la troisième phase du rejet en mer des eaux traitées de la centrale accidentée de Fukushima, alors que Pékin et Moscou ont restreint leurs importations japonaises en protestation contre ce processus devant durer plusieurs décennies.

Décès de Francis Mer : la France perd un grand capitaine d'industrie



Ancien capitaine d'industrie et ministre de l'Economie, Francis Mer est décédé à l'âge de 84 ans.

La Fed joue à nouveau le statu quo avec ses taux

Ne pas ralentir l'économie malgré une inflation encore élevée. C'est le parti pris par la Fed, qui a décidé de maintenir une nouvelle fois ces taux, emboîtant le pas à la Banque centrale européenne qui a fait de même la semaine dernière. Une décision qui peut s'expliquer par les menaces qui pèsent sur une économie américaine pourtant florissante.

