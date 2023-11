Été record pour Lufthansa, encore mieux qu'Air France-KLM

Lufthansa confirme son bon début d'année au troisième trimestre. Entre juillet et septembre, le premier groupe européen du transport aérien a dégagé un bénéfice en hausse de 47% sur un an, à 1,2 milliard d'euros, selon des chiffres publiés ce jeudi 2 novembre. Côté chiffre d'affaires, la hausse est de 8%, à 10,3 milliards d'euros sur un an. Ce qui en fait « le trimestre le plus solide de son histoire en termes de ventes », s'est réjoui le groupe dans un communiqué.

Comme attendu, ce résultat dépasse le chiffre d'affaires de 2019 pour la même période, avant la pandémie qui avait plombé les comptes du groupe pendant deux ans. Lufthansa n'était revenu dans le vert qu'en 2022.

Demande, prix et sièges en hausse

D'après le communiqué de Lufthansa, le résultat de ce troisième trimestre est la conséquence directe de plusieurs facteurs. « Cette augmentation est principalement attribuable à la combinaison d'une forte demande, d'une plus grande capacité offerte et de prix moyens toujours élevés », indique le groupe.

Les prix ont ainsi augmenté de 2% par rapport à la même période l'an dernier, a précisé Dennis Weber, responsable des relations avec les investisseurs chez Lufthansa, lors d'une conférence téléphonique. Ils sont donc un quart plus cher qu'en 2019 à la même période et ont atteint un record, d'après le communiqué.

Le nombre de voyages a également augmenté sur un an, à 38 millions, contre 33 millions sur la même période l'année dernière (+ 15%). La capacité offerte reste toutefois encore inférieure au niveau d'avant crise, à 88% du niveau du troisième trimestre 2019. Mais elle a augmenté de 13% sur un an. Le transporteur, qui regroupe aussi les compagnies Austrian, Swiss, Brussels Airlines et Eurowings, s'attend à étendre sa capacité à 91% du niveau d'avant crise au quatrième trimestre.

Vers une année 2023 exceptionnelle

Lufthansa confirme en parallèle ses perspectives de résultats annuels « malgré la situation géopolitique qui reste difficile », d'après le communiqué. Son résultat opérationnel devrait atteindre 2,6 milliards d'euros, en hausse par rapport au 1,5 milliard dégagés en 2022.

Et l'année 2024 s'annonce déjà plutôt bonne avec le lancement, à l'été 2024, des premiers vols de sa nouvelle compagnie aérienne. Baptisée, City Airlines, cette filiale doit lui permettre de « renforcer sa compétitivité sur le court-courrier » en Europe, et particulièrement les liaisons vers ses hubs de Francfort et de Munich, d'où partent des long-courriers. Les premiers décollages sont prévus pour le mois de juillet.

Toujours mieux qu'Air France-KLM

Ces résultats confirment le retour à la normale pour le secteur, après les profits records annoncés la semaine dernière par Air France-KLM, néanmoins moindres que ceux du groupe allemand. Le géant français a doublé son bénéfice net, à 931 millions d'euros, et enregistré un chiffre d'affaires à 8,66 milliards d'euros (+6,8%). Surtout, il a dégagé cet été le plus important bénéfice d'exploitation trimestriel de son histoire, à 1,34 milliard d'euros, synonyme d'une marge opérationnelle de 15,5% (un record).

Côté passagers, Lufthansa a, une fois de plus, fait mieux qu'Air France-KLM. De juillet à septembre, le Français a transporté 26,9 millions de personnes, soit 7,6% de plus que l'an dernier à la même période. Ce n'est toutefois pas une surprise au vu de la taille supérieure du groupe allemand, qui va encore grandir si ITA Airways, racheté il y a quelques mois, est consolidée dans les prochaines années.

(Avec AFP)