Les 5 infos business à retenir ce jeudi matin (Google, croissance française, bitcoin, électricité, Taïwan)

Tarifs réglementés de l'électricité : ce que propose la CRE au 1er février

Chaque année, la Commission de régulation de l'énergie propose une actualisation des tarifs réglementés de vente de l'électricité : l'une en février, l'autre en août, et ce, en se fondant sur les prix du marché. L'année 2024 n'échappe pas à la règle, la CRE ayant dévoilé un communiqué en ce sens mercredi.

La France évite la récession et enregistre une croissance meilleure que prévu en fin d'année

Le produit intérieur brut (PIB) de la France devrait croître de 0,2% au dernier trimestre de l'année 2023, a indiqué mercredi la Banque de France, révisant en hausse sa précédente estimation de croissance (0,1%).

Les cryptomonnaies touchent le Graal : la SEC valide la cotation d'un fonds de placement en bitcoin (ETF)





Le gendarme américain des marchés financiers, la SEC, a donné mercredi son feu vert à la cotation d'un nouveau produit d'investissement en bitcoins, une décision considérée comme une étape majeure pour l'adoption des cryptomonnaies, qui pourrait bouleverser le secteur.

Taïwan : les cyberattaques explosent à 5 millions par jour, le scrutin présidentiel menacé

A seulement deux jours du scrutin présidentiel, l'île de Taïwan est confrontée à des menaces croissantes, en provenance de son voisin : la Chine. Non seulement, elle se prépare ainsi à une éventuelle invasion terrestre, mais elle doit composer avec la croissance exponentielle des cyberattaques, au point de redouter une déconnexion complète de l'île. Depuis le début de l'année, Pékin multiplie les signaux destinés à accentuer la pression sur Taïwan.

Google licencie pour mieux se concentrer sur la course à l'intelligence artificielle

Un an après la plus grosse vague de licenciement de son histoire, Google licencie à nouveau. Mais cette fois, c'est pour se concentrer sur la course à l'intelligence artificielle.Écoutez cet articlePoweredbyETX Studio00:00/00:00

