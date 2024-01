Détroit de Bab el-Mandeb : le cauchemar de l'industrie maritime mondiale

Basé à Brest et placé sous l'autorité directe de la Marine nationale, le Mica Center (Maritime Information Cooperation & Awareness Center), qui a publié son cinquième bilan annuel, a recensé « 34 incidents » sur des navires naviguant à proximité du détroit de Bab-el-Mandeb entre le 15 novembre, date à laquelle les Houtis ont décidé de soutenir le Hamas dans le conflit les opposant à Israël, et le 31 décembre 2023. « Depuis cette date, les incidents ont changé de nature et se sont multipliés », a constaté le Mica Center. Ces incidents ont suscité l'inquiétude de l'industrie maritime. Ce qui obligé le déploiement rapide de plusieurs marines, notamment américaine, britannique et française. Visée début décembre par deux drones, la frégate multimissions Languedoc de la Marine Nationale a réussi à les abattre. Deux drones en provenance de territoires contrôlés par les rebelles houthis.

« Après des approches par des hommes lourdement armés embarqués sur des skiffs (des petits bateaux rapides, ndlr) voire par hélicoptère (détournement du 19 novembre, largement médiatisé), les attaques se sont intensifiées en impliquant drones et frappes de missiles depuis la terre sur des navires marchands et certains navires militaires », a précisé le Mica Center.

Avant le 15 novembre, le Mica Center n'avait recensé que huit incidents. Hormis l'attaque d'un vraquier au large des côtes de Zuqar Island, ces incidents correspondaient à des approches suspectes de bâtiments de commerce par des skiffs. Toutefois, « la bonne application des mesures de protection telles que les manœuvres évasives et les tirs de semonce des équipes de protection armées ont généralement suffi à les faire fuir », a indiqué le Mica Center. Entre avril et août, la menace semblait « principalement centrée dans le détroit d'Ormuz et le Golfe d'Oman ». À la suite des saisies américaines de certains tankers iraniens sous sanctions, les autorités iraniennes ont procédé à des représailles sur des navires américains et israéliens.

Près de 15% du trafic maritime mondial

Dans la zone comprenant le sud de la mer Rouge et le détroit de Bab-el-Mandeb, une zone stratégique pour le commerce mondial, les Houthis exercent une pression de plus en plus forte sur le trafic maritime, notamment lorsqu'il est d'intérêt israélien, en multipliant les attaques. Le détournement du cargo Galaxy Leader le 19 novembre par les rebelles houthis a marqué « un tournant dans cette crise », a estimé le Mica Center. Ainsi, près de 15% du commerce maritime mondial transite par la mer Rouge, dont 8% du commerce mondial des céréales, 12% du commerce maritime du pétrole et 8% du commerce mondial du gaz naturel liquéfié.

Pour protéger le trafic maritime, les Etats-Unis ont d'ailleurs annoncé le 18 décembre la formation en mer Rouge d'une coalition « Prosperity Guardian » de dix pays, afin de faire face aux attaques répétées des Houthis contre des navires que les rebelles yéménites considèrent comme liés à Israël. Soit un mois seulement après l'incident très médiatisé du Galaxy Leader. Outre les Etats-Unis, le ministre de la Défense américain Lloyd Austin avait indiqué que la France, le Royaume-Uni, Bahreïn, le Canada, l'Italie, les Pays-Bas, la Norvège, l'Espagne, et les Seychelles prendraient part à cette coalition. Les navires américains, notamment, ont intercepté de nombreux missiles balistiques et des drones en provenance des côtes yéménites.