Les 5 infos business à retenir ce jeudi matin (Israël, gaz, grève aux Etats-Unis, pauvreté, bio)

Attaques du Hamas : Israël intensifie ses bombardements sur Gaza, une offensive terrestre n'est pas à exclure

Israël continue à pilonner sans relâche la bande de Gaza après avoir juré « d'écraser » et de « détruire » le mouvement islamiste palestinien Hamas, responsable de l'attaque la plus meurtrière de l'histoire contre l'Etat juif. Les concentrations de troupes à la frontière font supposer une offensive terrestre contre l'enclave.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

Guerre entre Israël et le Hamas, fuite sur un gazoduc finlandais : les prix du gaz sont au plus haut depuis six mois

Tiré à la hausse par des menaces sur l'approvisionnement en raison du conflit provoqué par l'offensive du Hamas contre Israël cinq jours plus tôt et d'une fuite sur le gazoduc finlandais connecté à l'Estonie, le contrat à terme du TTF néerlandais, considéré comme la référence européenne, a atteint mercredi 50 euros le mégawattheure (MWh), son plus haut prix depuis début avril. À l'inverse, les cours du pétrole, après avoir grimpé en début de semaine, se repliaient nettement.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

Etats-Unis : la grève dans l'automobile s'amplifie encore faute d'accord avec les constructeurs

Mercredi, 8.700 salariés d'un site Ford du Kentucky sont venus grossir les rangs de la grève lancée il y a près de quatre semaines, portant le nombre de grévistes à 34.000. Malgré les « progrès importants » annoncés par le syndicat UAW la semaine précédente, les négociations, portant majoritairement sur des hausses de salaires, bloquent toujours.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

Pauvreté : les associations tirent de nouveau la sonnette d'alarme

Plus d'un mois après l'appel lancé par les Restos du Cœur, les associations de lutte contre la pauvreté alertent de nouveau sur leur situation et celle des populations précaires. Leur fédération estime ne pas avoir été entendue par le gouvernement et appelle toujours à « deux mesures d'urgence ».

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

Bio : « Les producteurs font de l'apnée » (Laure Verdeau, Agence bio)

INTERVIEW. Face au rétrécissement du marché des aliments bio, les agriculteurs ont, jusqu'à présent, serré les dents. Mais si les consommateurs ne recommencent pas à manger bio, les déconversions risquent de croître, craint Laure Verdeau, directrice de l'Agence Bio. Et ce, malgré tout l'argent investi.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

ARTICLES BONUS :

Bonne lecture et très bonne journée !