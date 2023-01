Les 5 infos business à retenir ce lundi matin

Réforme des retraites : Borne accélère le calendrier en recevant les partenaires sociaux

Ces mardi et mercredi, la Première ministre recevra les partenaires sociaux pour tenter de reprendre le dialogue en expliquant les lignes du projet de réforme des retraites, qui prévoit notamment de repousser l'âge de départ. Une mesure à laquelle s'opposent les syndicats des salariés.

A Las Vegas, le Consumer Electronics Show (CES) fait le plein d'exposants et donne la part belle à l'automobile

Du 5 au janvier 2023, le Consumer Electronics Show (CES), grand-messe annuelle des technologies et de l'électronique, va avoir lieu sur plus de 18 hectares à Las Vegas. Cette édition marque le retour en masse des exposants et des investisseurs.

Airbus étudie une prise de participation dans les activités cyber et digitales d'Atos

Airbus serait en discussion avec Atos pour prendre une participation dans Evidian, la branche d'activités digitales et de cybersécurité qui va faire l'objet prochainement d'une scission d'Atos, indique le quotidien les Echos.

En 2022, les salles de cinéma françaises ont récupéré les trois-quarts de leur fréquentation

L'année passée a vu revenir les spectateurs dans les salles de cinéma qui ont réalisé 152 millions d'entrées en 2022, selon les chiffres du CNC dévoilés ce lundi. Un chiffre « encourageant », tiré à la hausse par les blockbusters américains, mais qui reste inférieur aux niveaux d'avant la pandémie de Covid-19.

Bilatéral : le président vénézuélien appelle les Etats-Unis « à tourner la page »

Depuis quelques mois, les signes se multiplient d'un réchauffement des relations entre les Etats-Unis et le Venezuela, crise pétrolière oblige. Le président vénézuélien se dit « totalement prêt » à normaliser ses relations avec les Etats-Unis, rompues en 2019.

ARTICLE BONUS - Crise du bio : « La demande disparait, au moment où on arrive à l'autosuffisance »

