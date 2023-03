Les 5 infos business à retenir ce mardi matin (grèves, EDF, raffineries, réindustrialisation, pétrole)

Grèves : toutes les raffineries sont bloquées

Les syndicats vont essayer de mettre la France « à l'arrêt » ce mardi. Cette sixième journée d'actions depuis le lancement de la contestation marquera le lancement ou la poursuite de grèves reconductibles dans plusieurs secteurs, des transports aux raffineries en passant par l'énergie, le commerce ou les déchets. Selon une source policière, entre 1,1 et 1,4 million de personnes devraient descendre dans la rue.

Faut-il durcir la grève chez EDF ? La CGT tiraillée sur les moyens de pression

Alors que depuis vendredi, des agents d'EDF opèrent d'importantes baisses de production électrique afin de protester contre la réforme des retraites, la CGT cherche à placer le bon curseur entre les perturbations du système et la sécurité d'approvisionnement. Et pour cause, certaines voix dans l'organisation syndicale remettent en cause l'obligation de continuité de service public, quitte à s'exposer à des sanctions. Mais cette vision ne fait pas l'unanimité.

Grèves contre la réforme des retraites : le mouvement peut-il tenir ?

Les leaders syndicaux doivent se retrouver mardi soir pour décider de la suite à donner au mouvement. Entre grèves reconductibles, blocages, discussions avec les partis politiques... la conduite à tenir n'est pas toujours partagée au sein de l'intersyndicale. Et la question se pose des moyens de la contestation. En face, le gouvernement tient sa ligne, et le texte continue à être examiné par les parlementaires, notamment au Sénat.

Quand le Brexit pousse les entreprises britanniques à relocaliser leurs fournisseurs

Le lobby des industriels britanniques constate que 40% entreprises manufacturières se tournent vers des fournisseurs locaux face aux énormes difficultés logistiques soulevées par le Brexit, le Covid mais aussi les incertitudes géopolitiques.

Les Etats-Unis réclament à l'Opep une augmentation de la production de pétrole

Washington voudrait voir la production de pétrole augmenter, y compris de la part de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. L'Opep a réduit sa production début octobre de deux millions de barils par jour et n'a plus modifié ce niveau depuis.

ARTICLE BONUS :

- Retraites : « Le gouvernement ne propose que des rustines » (Frédéric Souillot, FO)

Bonne lecture et très bonne journée.