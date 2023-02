Les 5 infos business à retenir ce mardi matin (chômage, Amazon, hydrogène, urbanisme, logement)

Le chômage tombe à 7,2% fin 2022, son plus bas niveau depuis 15 ans

Le chômage continue sa décrue, alors même que l'activité économique marque le pas. A 7,2% en 2022, il recule légèrement de 0,1% sur fond notamment d'amélioration de l'emploi des jeunes.

Bruxelles propose de classer « vert » l'hydrogène comportant du nucléaire, une victoire pour la France

La Commission européenne a proposé que l'hydrogène produit à partir d'un mix électrique comportant du nucléaire puisse, sous conditions, être considéré comme « vert », une victoire de la France qui souhaite recourir à l'atome pour atteindre les objectifs fixés par l'Union européenne. Dans ce texte, Paris, pour obtenir de précieuses subventions, voudrait défendre « l'égalité de traitement entre hydrogène bas carbone (à partir de nucléaire) et hydrogène renouvelable ». L'Espagne et l'Allemagne y sont opposées.

Sans volant, ni pédales : le grand début des navettes autonomes d'Amazon

Les navettes conçues pour Amazon par sa filiale Zoox pour être entièrement autonomes, sans volant ni pédales, ont roulé pour la première fois. Le test a été effectué sur une courte portion de voie publique en Californie. Une première mondiale mais la concurrence fait rage.

Vélos : le plan de Bruxelles pour contrer la déferlante asiatique

Doubler le nombre de kilomètres, créer un million d'emplois et relocaliser une filière industrielle, la future stratégie européenne pour le vélo affiche ses ambitions. Sur le point d'être lancée par le Parlement européen et la Commission européenne, elle doit autant développer les usages que renforcer la production sur le sol européen face une concurrence asiatique revenue haut plus haut depuis deux ans, notamment sur les vélos électriques.

A Lyon, la ségrégation spatiale selon les revenus moins forte qu'à Lille

La séparation de l'habitat entre riches et pauvres est plus forte à Lille qu'à Lyon, selon un constat de l'Insee qui s'explique par divers facteurs dont le développement urbain et les fortes inégalités de revenus, analysent deux experts.

