Les 5 infos business à retenir ce mardi matin (Macron, nucléaire, Twitter, réindustrialisation, Covid-19)

Aux Pays-Bas, Macron va présenter sa vision d'une Europe « qui ne doit pas dépendre des autres »

Emmanuel Macron entame ce mardi une visite d'Etat de deux jours aux Pays-Bas par une séquence royale à Amsterdam afin de consolider les liens qui l'unissent avec la France depuis le Brexit. Le chef de l'Etat prononcera un discours très attendu sur l'Europe après des propos tenus à Pékin où il avait appelé l'UE à ne pas être « suiviste » des Etats-Unis et de la Chine sur la question de Taïwan et à incarner un « troisième pôle ».

Twitter : d'anciens dirigeants déposent plainte contre le réseau social d'Elon Musk

Trois anciens dirigeants de Twitter ont porté plainte en nom collectif contre la plateforme, exigeant qu'elle leur rembourse des dépenses légales réalisées dans le cadre de poursuites d'actionnaires et d'enquêtes des autorités sur leur ancienne entreprise. Ils avaient été congédiés par Elon Musk fin octobre 2022, lorsque le multimilliardaire a racheté le réseau social. Depuis son arrivée, la société serait ainsi passée de 7.500 à 2.000 employés. De nombreux ex-employés et sociétés ont d'ailleurs également porté plainte pour rupture de contrat abusives ou non-paiement de loyers et factures.

Nucléaire : l'Allemagne débranche ses trois derniers réacteurs

L'Allemagne va débrancher ce samedi 15 avril ses trois derniers réacteurs nucléaires et fait le pari de réussir sa transition verte sans l'énergie atomique.

L'état d'urgence nationale liée au Covid, c'est fini aux Etats-Unis

Le président américain Joe Biden a officiellement mis fin lundi à l'état d'urgence nationale liée au Covid, en place depuis trois ans dans le pays qui a officiellement payé le plus lourd tribut à la pandémie, avec plus d'un million de morts. Des laboratoires comme Moderna avait déjà anticipé la décision en décidant d'augmenter sensiblement le prix du vaccin.

ENTRETIEN- « Il faut un grand récit national sur la réindustrialisation ! » (Sébastien Martin, président du Grand Chalon)

Alors que le futur projet de loi Industrie Verte est sorti ce lundi 3 avril, deux initiatives mises en œuvre sur le Grand Chalon sous l'impulsion de son président, Sébastien Martin, ont été reprises au niveau national. Il s'agit de la multiplication des sites industriels clés en main et de la création de diplômes d'enseignement supérieur dans les territoires, au plus près des entreprises.

