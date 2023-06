Les 5 infos business à retenir ce mardi matin (Renault, immobilier, Chine, Affaire Tapie, Medef)

ENTRETIEN« L'Europe n'a pas de stratégie pour l'automobile » (Luca de Meo, Renault)

Dans le cadre de notre dossier spécial Réindustrialisation, le directeur général du groupe Renault, Luca de Meo, détaille les raisons qui l'ont poussé à produire l'ensemble des voitures électriques de la marque aux losanges en France. Et ce, alors qu'avant son arrivée en 2020, la politique du groupe était plutôt d'internationaliser la production. Se défendant d'avoir agi sous la pression de l'État-actionnaire, Luca de Meo détaille les mesures qui permettent aux sites français de retrouver de l'activité, y compris celui de Sandouville où des annonces pour sécuriser l'avenir du site seront faites d'ici à la fin de l'année. Alors que la concurrence des voitures électriques chinoises monte en puissance, le patron italien demande des règles de réciprocité entre la Chine et l'Europe, des mesures d'amélioration de la compétitivité et la mise en place d'un écosystème favorable au développement de la voiture électrique.

Immobilier : taux d'intérêt en hausse, surfaces en baisse... Century 21 pointe l'« atroce ironie » du Covid

Si la remontée des taux d'intérêt affecte sérieusement le pouvoir d'achat des acquéreurs de logements anciens, elle n'est pas la seule responsable. C'est du moins le constat dressé par Charles Marinakis, président de Century 21 (groupe Arche).

« Fausse proposition », les appels occidentaux à réduire les dépendances à l'égard de la Chine agacent Pékin

Le Premier ministre chinois Li Qiang a déploré mardi dans un discours les appels occidentaux à réduire les dépendances vis-à-vis de son pays, y voyant une « fausse proposition » dans un monde aux économies entremêlées. La Commission européenne a dévoilé la semaine dernière sa stratégie pour répondre de façon plus ferme aux risques pesant sur sa sécurité économique, avec notamment la Chine en ligne de mire.

Affaire Tapie : la Cour de cassation amenée à trancher mercredi

La Cour de cassation va se prononcer mercredi sur les nombreux pourvois soulevés dans l'arbitrage controversé de 2008 entre Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais. Elle pourrait demander un nouveau procès pour Stéphane Richard, ex-patron d'Orange, pour requalifier sa peine en « négligence » alors qu'il a été condamné à un an de prison avec sursis et 50.000 euros d'amende.

Présidence du Medef : le duel Carlac'h-Martin révèle les faiblesses du patronat

Lundi à 18 heures, Dominique Carlac'h et Patrick Martin, tous deux candidats à la succession de Geoffroy Roux de Bézieux à la présidence du Medef, se sont affrontés sur BFM Business. Le seul débat de toute la campagne, tant les candidats se sont soigneusement évités. L'un fait office de favori, l'autre essaie de renverser la tendance... Mais cette fin de campagne est poussive.

