Les 5 infos business à retenir ce mardi matin (retraites, Rafale, Tesla, Chine, Thales Alenia Space)

Réforme des retraites : dernier round de discussions entre l'exécutif et les partenaires sociaux

Elisabeth Borne reçoit mardi et mercredi les partenaires sociaux pour de derniers entretiens sur la réforme controversée des retraites, qui doit être présentée le 10 janvier mais à laquelle s'oppose une majorité de Français dans le contexte inflammable d'un pouvoir d'achat rogné par l'inflation.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

Rafale : échec des négociations entre la Colombie et Dassault Aviation

Dassault Aviation et la Colombie n'ont pas réussi à s'entendre sur l'acquisition du Rafale par l'armée de l'air colombienne. Cette opération devait être conclue avant la fin de l'année 2022. Partie remise ?

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

En Norvège, 80% des voitures neuves sont électriques, en France 13%

Les voitures électriques ont représenté près de 80% - un nouveau record mondial - des nouvelles immatriculations de véhicules particuliers neufs en Norvège l'an dernier. C'est beaucoup plus que dans l'Union européenne (8,6%), qu'aux Etats-Unis (7%) et qu'en Chine (26%).

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

Malgré un record de livraisons, Tesla n'a pas atteint ses objectifs en 2022

Tesla a livré 1,31 million de véhicules électriques en 2022, ce qui représente un record et un bond de 40% sur un an mais reste en dessous de ses propres prévisions et des attentes de Wall Street. L'action du constructeur a plongé de 65% en 2022 et l'attitude de son patron, Elon Musk, interroge.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

Covid-19 : en Chine, l'industrie manufacturière chute pour le cinquième mois consécutif

Alors que la Chine a stoppé brutalement sa politique « Zero Covid », le nombre de contaminations est en forte hausse dans le pays. Un regain de l'épidémie qui pénalise l'activité manufacturière de la Chine qui a une nouvelle fois baissé en décembre. Depuis août, l'indice d'activité des directeurs d'achat est constamment dans le rouge.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

ARTICLE BONUS - Satellites de télécoms : Thales Alenia Space a continué à superformer en 2022





Bonne lecture et très bonne journée.

La rédaction