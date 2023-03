Les 5 infos business à retenir ce mercredi matin (TotalEnergies, dividendes, BNP Paribas, Arquus, Fonds vert)

TotalEnergies : les opposants au mégaprojet pétrolier en Ouganda et Tanzanie déboutés

Le tribunal de Paris a jugé mardi « irrecevables » les demandes des ONG qui réclamaient la suspension d'un mégaprojet controversé d'oléoduc et de forages pétroliers de TotalEnergies en Ouganda et en Tanzanie mené, selon les associations, au mépris des droits humains et de l'environnement. C'est la première fois qu'un tribunal statuait sur le « devoir de vigilance », une loi française de 2017.

Jamais les entreprises n'ont versé autant de dividendes dans le monde entier qu'en 2022

Les entreprises se sont à nouveau montrées généreuses en 2022 envers leurs actionnaires en leur reversant 1.560 milliards de dollars de dividendes. Un nouveau record établi en partie grâce aux énergéticiens, avant une année 2023 elle aussi prometteuse, même si la croissance devrait ralentir.

Premier actionnaire de BNP Paribas, l'Etat Belge cède un tiers de sa participation

L'Etat belge, devenu actionnaire de BNP Paribas après la crise financière de 2008, a cédé dans la nuit de mardi à ce mercredi 33 millions d'actions du groupe bancaire permettant à la SFPI, son bras financier de dégager environ 2,2 milliards d'euros et ainsi « faire évoluer son portefeuille avec d'autres investissements ».

2023, année critique pour la croissance d'Arquus

Après une année mitigée en 2022 (record de commandes en France mais décevante à l'export), le spécialiste des blindés légers et moyens va faire face à de gros enjeux structurants dès cette année. La prochaine loi de programmation militaire (2024-2030) sera un indicateur crucial pour la future croissance d'Arquus.

« Fonds vert » : et le montant de l'aide attribuée à l'Île-de-France est de...

EXCLUSIF. Dans le cadre de l'enveloppe de 2 milliards d'euros votée dans le budget 2023 de l'État pour accélérer la transition écologique, la région-capitale va récupérer une somme significative.

- « Tout le monde rechigne à s'attaquer à l'évasion fiscale » (Romain Huret, président de l'EHESS)

- Comment la France a orchestré le retour du nucléaire en Europe

Bonne lecture et très bonne journée.