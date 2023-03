Premier actionnaire de BNP Paribas, l'Etat Belge cède un tiers de sa participation

L'opération était prévue pour se dérouler dans la nuit de mardi à ce mercredi. L'Etat belge devait ainsi céder sur les marchés quelque 33 millions d'actions BNP Paribas, baissant d'un tiers sa participation dans le groupe bancaire, comme l'a indiqué, mardi soir, à l'AFP une source gouvernementale belge.

Une opération qui devait également permettre de dégager environ 2,2 milliards d'euros, selon le cours actuel. « Cette décision de vente est prise par la Société fédérale de participations et d'investissement (SFPI, bras financier de l'Etat fédéral, ndlr) dans le cadre du mandat qui lui a été donné par le gouvernement belge en janvier 2022 », a précisé cette source. L'argent dégagé permettra à cette holding publique --dans laquelle l'Etat avait logé il y a un an ses participations dans plusieurs banques-- de « faire évoluer son portefeuille avec d'autres investissements », a-t-elle ajouté.

L'Etat belge, premier actionnaire

L'Etat belge était devenu actionnaire de BNP Paribas après la crise financière de 2008 avec 10,3% de participation afin de la sauver la banque Fortis. Cette dernière avait ensuite été absorbée par le géant français via un échange d'actions. Le gouvernement avait ensuite déjà vendu une partie des actions au printemps 2017. Au 30 juin 2022, il occupait néanmoins encore la première place au sein des actionnaires de la banque avec 7,8% du capital, devant le géant américain de la gestion d'actifs BlackRock (5,9%), qui passe donc désormais premier. Le Grand duché du Luxembourg détient, lui, 1% du capital. Et si l'Etat ne détiendra plus que 5,1% du capital de la première banque européenne, le fait de rester au-dessus du seuil des 5% lui permettant de conserver un siège au conseil d'administration, selon la même source.

10 milliards devraient être distribués aux actionnaires

Le titre BNP Paribas a progressé en bourse ces dernières semaines, dans la foulée des résultats financiers. Le groupe a annoncé début février avoir dégagé un bénéfice net record en 2022, à 10,2 milliards d'euros, en hausse de 7,5% sur un an. Une performance qui mérite d'être signalée après une année 2021 déjà record et un exercice 2022 difficile sur les marchés et le financement. Il a même relevé les objectifs de son plan stratégique pour 2025. Au total, BNP Paribas promet désormais une croissance annuelle de 9% de son résultat net et de 12% de son bénéfice net par action, soit un gain de 40% en trois ans.

Et la banque n'a pas ménagé ses efforts pour séduire les investisseurs. Elle devrait, en effet, distribuer cette année près de 10 milliards d'euros aux actionnaires (sans compter ses objectifs révisés à la hausse), dont 5 milliards d'euros en rachat d'actions. Au total, le rendement de l'action devrait grimper à 13% entre le dividende et le rachat d'actions, sur la base de la capitalisation actuelle. Pour mémoire, la banque avait versé 4,5 milliards en 2022 à ses actionnaires, uniquement sous forme de dividendes, soit 7% de sa capitalisation moyenne.

