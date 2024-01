Les 5 infos business à retenir ce mercredi matin (Boeing, charbon, armée, automobile, Lune)

737 MAX-9 : Boeing reconnaît une « erreur » pour la porte arrachée en plein vol, les avions toujours suspendus

Le directeur général de Boeing, Dave Calhoun, a reconnu mardi une « erreur » après l'incident du décrochage d'une porte lors d'un vol de la compagnie Alaska Airlines, qui a entraîné le maintien au sol de dizaines d'avions 737 MAX 9 du constructeur américain.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

La centrale à charbon française de Saint-Avold reprend du service

La centrale à charbon de Saint-Avold (Moselle), exploitée par GazelEnergie, a recommencé à produire de l'électricité mardi en plein épisode de froid, pour la première fois depuis un an. Elle prépare néanmoins sa reconversion, sa fermeture devant intervenir avant la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

Armée de Terre : le ministère des Armées a commandé huit NH90 supplémentaires

La Direction générale de l'armement a notifié en décembre à NHIndustries (Airbus Helicopters, Leonardo, Fokker Tehcnologies) une commande de huit NH90. Ces appareils seront affectés au 4ème Régiment d'hélicoptères des forces spéciales (RHFS) de l'armée de Terre.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

Automobile : les ventes s'annoncent incertaines en 2024 sur le marché français

Après un bond des ventes de 16% en 2023, l'année 2024 s'annonce plus morose. La faute à une baisse des commandes dans un contexte inflationniste et de hausse des taux. Mais l'arrivée de nouveaux modèles, en particulier sur l'électrique, pourrait changer la donne. Explications.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

Conquête de la Lune : les États-Unis repoussent l'envoi d'astronautes à 2026

La Nasa a annoncé le report de près d'un an de ses missions Artémis 2, lors de laquelle un équipage doit faire le tour de la Lune sans y atterrir, et Artémis 3, qui doit y renvoyer des astronautes pour la première fois depuis 1972. Par mesures de sécurité pour la première et en raison de retard de développement pour la deuxième. Une nouvelle douche froide pour les ambitions américaines, alors qu'une mission robotique vient d'échouer.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

_________

ARTICLES BONUS :

Bonne lecture et très bonne journée !