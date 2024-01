Armée de Terre : le ministère des Armées a commandé huit NH90 supplémentaires

La commande de la Direction générale de l'armement (DGA) était attendue, elle est bien arrivée avant la fin de l'année 2023. Selon nos informations, la DGA a notifié au mois de décembre à NHIndustries une commande de huit NH90 (version TTH) pour l'armée de Terre. Ces appareils seront affectés au 4ème Régiment d'hélicoptères des forces spéciales (RHFS). Ce programme NH90 Forces spéciales a débuté en septembre 2020 après la notification du contrat entre la Nahema, une agence de l'OTAN (NATO Helicopter Management Agency), et l'industriel NHIndustries, détenu par Airbus Helicopters (62,5%), Leonardo (32%) et Fokker Technologies (5,5%).

Ces nouveaux NH90 (jusqu'à 20 personnes pour le transport tactique ou un véhicules tout terrain + trois hommes) équiperont les forces spéciales de nouvelles capacités d'intervention (six caméras infrarouges Eurofl'Eye et système EuroFlir de Safran, casque Topowl de visionique intégrée à triple senseurs de Thales), adaptées à leurs missions sur tous les types de théâtres, y compris dans un environnement très dégradé (nuit profonde, faible visibilité...)

Maintien des compétences à Marignane

Cette nouvelle commande permet la poursuite de la rationalisation des flottes dans l'armée de Terre et de l'armée de l'air, la première étant sur une logique de NH90, la seconde sur du H225M (Caracal). Ainsi, des Caracal seront transférés de l'armée de Terre vers l'armée de l'Air. Elle est également importante pour le plan de charge du site de Marignane d'Airbus Helicopters. Il va donner de la charge pendant trois ans. « Cette commande va nous permettre de maintenir les compétences et la chaîne autour du NH90 », avait expliqué en juin à La Tribune le PDG d'Airbus Helicopters, Bruno Even.