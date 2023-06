BCE :  Meloni dénonce la nouvelle hausse des taux, une « recette simpliste »

Un remède qui se révèle plus néfaste que la maladie. C'est la crainte exprimée par Giorgia Meloni, présidente du Conseil des ministres d'Italie, au sujet de la politique d'augmentation des taux menée par la BCE depuis quelques mois et qui a pour but de lutter contre la hausse des prix.

« La recette simpliste de la hausse des taux entreprise par la BCE n'apparaît pas aux yeux de beaucoup comme la voie la plus correcte à suivre », a affirmé Giorgia Meloni lors d'une allocution au Parlement faisant le point, en vue du prochain sommet de l'UE. Cette politique monétaire présente un « risque que l'augmentation constante des taux finisse par frapper davantage nos économies que l'inflation » a-t-elle ajouté.

D'après la cheffe du gouvernement italien, la politique menée par la BCE n'est pas ajustée à tous les pays de la zone euro. « Dans nos pays, l'augmentation générale des prix n'est pas due à une économie à la croissance trop rapide, mais à des facteurs endogènes, au premier rang desquels la crise énergétique causée par le conflit en Ukraine », a-t-elle estimé.

Huitième hausse des taux par la BCE

Dans la logique du resserrement de sa politique monétaire, la BCE a procédé au mois de juin à une nouvelle hausse des taux. Elle conduit ainsi à augmentation d'un quart de point, portant le taux de référence sur les dépôts à 3,5%. Une neuvième hausse est d'ores et déjà envisagée. Selon Christine Lagarde, la probabilité d'une autre hausse en juillet est élevée.

« Sauf changement important dans nos perspectives, nous poursuivrons le relèvement des taux en juillet », a annoncé mardi l'ancienne ministre française à l'occasion d'un forum de la BCE à Sintra, au Portugal.

La responsable de l'institution européenne a mis en garde mardi 27 juin contre un revirement « trop rapide de la politique monétaire », face à un « processus d'inflation plus persistant », dans la zone euro.

Isabel Schnabel, économiste allemande et membre du directoire de l'institution, avait déjà averti que le cycle de hausses n'est pas terminé. Il ne s'arrêtera pas tant qu'il manquera des « preuves convaincantes » que l'inflation - hors prix d'énergie et des matières premières - est en bonne voie pour revenir à l'objectif à moyen terme de 2%.

Au mois de mai, l'inflation est retombée à 6,1% sur un an, soit 4,5 points de moins qu'en octobre 2022, mois record au cours duquel la hausse des prix en zone euro avait atteint 10,6%. Toutefois, l'objectif de 2% poursuivi par la Banque centrale semble encore loin. Dans ses projections publiées en juin, la BCE prévoit une inflation à 5,4% cette année, puis à 2,2% (et 2,3% hors énergie en 2025).

La Fed fait une pause (temporaire)

De son côté, la banque centrale américaine a fait le choix de marquer une pause dans la hausse de ses taux directeurs. Cet arrêt temporaire a pour but « d'évaluer les informations supplémentaires et leurs implications pour la politique monétaire », a détaillé la Fed dans un communiqué. Pour Jerome Powell, il s'agit de donner à l'économie « un peu plus de temps pour s'adapter, dans l'attente de nos décisions suivantes ».

Le président de la Fed a ajouté que « la quasi-totalité des participants voit comme probable le fait que des nouvelles hausses de taux seront nécessaires cette année pour ramener l'inflation à 2% ». Il a cependant évoqué « un rythme modéré ».

Repli des crédits au secteur privé La hausse des taux de la BCE a un impact négatif sur le crédit. Le relèvement des taux conduit à réduire les flux de crédit aux entreprises et aux ménages. Pour la BCE, c'est la preuve que ses décisions de politique monétaire produisent leur effet en vue de calmer l'inflation encore trop élevée. La croissance des crédits accordés au secteur privé en zone euro a ralenti en mai pour le huitième mois d'affilée. Les prêts au secteur privé, ajustés de certaines opérations strictement financières, ont progressé de 2,8% sur un an, soit un demi-point de pourcentage de moins qu'en avril, accentuant un ralentissement entamé en octobre dernier. Du côté des entreprises, le resserrement monétaire fait que les prêts accordés ont de nouveau ralenti leur progression en mai, à 4,0% sur un an. Quant aux ménages, la croissance des crédits qui leur sont accordés s'est aussi tassée à 2,1%, le taux le plus bas depuis janvier 2017. La masse monétaire au sens étroit (M1), un indicateur avancé de la croissance qui inclut les dépôts à vue, recule pour le cinquième mois de suite et à un rythme accéléré de -6,4% sur un an, selon la BCE. Les acteurs privés continuent de transférer leurs dépôts à vue vers une épargne moins liquide et portant intérêt, comme le Livret A en France.

