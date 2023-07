Elections européennes : Laurence Boone, secrétaire d'Etat chargée de l'Europe, se positionne

Quelle sera la tête de liste de la majorité aux élections européennes, programmées en juin 2024 ? A ce jour, celle de la délégation Renaissance, qui fait partie du groupe Renew Europe au Parlement européen, n'est pas encore connue. Mais certains commencent à sortir du bois. Invitée de La Tribune ce samedi, Laurence Boone, la secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargée de l'Europe, s'est en effet positionnée.

Interrogée sur les rumeurs, son nom circulant activement, elle a estimé que les bruits n'étaient pas anodins. « C'est normal, puisque je suis une politique en charge de l'Europe, le contraire serait surprenant, non ? », a-t-elle avancé, esquissant un sourire. Laurence Boone s'est même montrée extrêmement intéressée à l'idée de représenter la France au Parlement européen.

« Tout ce qui touche à l'Europe m'intéresse, a-t-elle appuyé. C'est pour cette raison que je suis arrivée là [en tant que secrétaire d'Etat] : à la fois, pour l'Europe, et contre l'extrême droite. Donc je vais me battre politiquement pour ça. »

« La question de nouvelles ressources et de nouveaux emprunts va se poser »

Sollicitée sur les priorités à ses yeux pour l'Union européenne, la secrétaire d'Etat chargée de l'Europe a mis en avant le programme Erasmus d'échange d'étudiants et d'enseignants entre les universités et les grandes écoles européennes. Elle estime que l'accent doit, en cette période de forte inflation, être porté sur le logement, les étudiants rencontrant des difficultés pour se loger de manière décente. La transition écologique et énergétique apparaît comme une autre de ses priorités.

« Je pense qu'on peut aller plus loin dans le soutien financier européen, a-t-elle martelé. (...) Nous allons avoir à financer beaucoup plus de dépenses, d'investissements dans l'énergie, le numérique et la reconstruction de l'Ukraine. La question de nouvelles ressources et de nouveaux emprunts va se poser. »

Pour parvenir à maintenir la majorité au Parlement européen, face à l'extrême droite, encore faut-il mobiliser les électeurs.

« Il ne faut pas que ce soit des élections de "midterm" (de mi-mandat, Ndrl), ce sont des élections européennes : la politique européenne a un impact sur nos vies quotidiennes, a insisté Laurence Boone, ce samedi. Il faut augmenter le taux de participation aux élections européennes. C'est pour cette raison que j'ai réuni la semaine dernière plusieurs associations et think tanks. On commence à faire un travail de labourage apolitique. »

La secrétaire d'Etat estime qu'il reste chez les citoyens un déficit de connaissances à propos de l'Union européenne. « On vote au Parlement européen les lois de la transition énergétique, le Plan de relance qui finance Ma Prime Rénov', la fin des véhicules thermiques (...) », a-t-elle asséné.

Pour rappel, le taux de participation aux élections européennes en France s'est élevé à 50,12% en 2019, contre 42,43% en 2014 et 40,63% en 2009. Un signe que les Français saisissent, enfin, les enjeux européens ?