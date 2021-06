Régionales : en Normandie, Hervé Morin rempile pour un second mandat

Réélection dans un fauteuil pour l'ancien ministre de la Défense qui transforme l'essai pour ce second scrutin régional post fusion (de la Haute et de la Basse Normandie). Elu avec un peu plus de 36% des suffrages et moins de cinq mille bulletins d'avance sur le candidat socialiste en 2015, Hervé Morin allié aux LR l'emporte, cette fois, haut la main avec plus de 44% des voix, malgré la présence de quatre listes sur la ligne de départ et en dépit d'une faible réserve de voix apparente. Le centriste aura donc les coudées franches pour sa seconde mandature. Il est assuré de s'arroger 70 sièges sur les 102 que compte l'hémicycle du Conseil régional.

La gauche arrive en second

La liste de la majorité sortante devance largement celle PS/EELV emmenée par la socialiste Mélanie Boulanger qui récolte un peu moins de 26% des suffrages sans réussir à capter toutes les voix qui s'était portées sur la liste du député communiste, Sébastien Jumel, éliminé au premier tour et avec qui aucune alliance n'a été possible. Bien qu'elle dame le pion au Rassemblement National, ce résultat n'en reste pas moins une grosse déception pour la gauche qui accuse un recul de dix points en comparaison de 2015.

Le RN sous-performe

Déception aussi à l'extrême droite. Arrivé en seconde position dimanche dernier, le RN Nicolas Bay pointe, cette fois, à la troisième place avec un score de 19,8% exactement équivalent à celui du 20 juin, là où les sondeurs le donnaient à 29%. Au passage, le député européen perd plus de sept points par rapport au précédent scrutin régional. C'est un sérieux revers pour ce proche de Marine Le Pen dont le discours musclé n'a manifestement pas mobilisé les électeurs.

En Marche à reculons

L'heure n'est pas à la fête non plus dans les rangs de LREM représenté par un ancien proche de Laurent Fabius. Soutenu discrètement par Edouard Philippe, Laurent Bonnaterre, qui avait obtenu un peu plus de 11% des voix au premier tour ne parvient pas à franchir le cap des 10% au second.

Le parti d'Emmanuel Macron n'est pas non plus certain de conserver la présidence du Département de Seine-Maritime qui était tenue par Bertrand Bellanger, apparenté LREM. Le suspense reste entier après que gauche et droite ont emporté chacune 17 cantons. Dans le 35e et dernier et canton, c'est un candidat sans étiquette qui a été élu. Gageons que l'intéressé sera très courtisé dans les prochains jours.

Dans les quatre autres départements normands, les majorités (de droite) sont toutes reconduites. A noter que dans la Manche où le sortant ne se représentait pas, la présidence devrait échoir à un homonyme d'Hervé Morin, Jean de son prénom.