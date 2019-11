Adina Grigoriu, DG d'Active asset allocation : actuaire, tradeuse et entrepreneure

Arrivée en France à l'âge de 14 ans depuis la Roumanie, Adina Grigoriu n'imaginait pas faire carrière dans la finance. Elle se voyait professeure de mathématiques ou travailler dans le commerce international aux côtés de son père. « Je voulais faire des études courtes », se souvient-elle en riant. Adina Grigoriu suit finalement des études d'actuariat, puis commence sa carrière comme tradeuse dans une petite salle de marché à Strasbourg. Elle occupe ensuite des postes d'asset manager au sein de BNPP AM, avant de rejoindre l'Edhec-Risk Institute, un centre de recherche spécialisé dans la finance quantitative. « Et puis un jour, je n'ai plus voulu que d'autres personnes décident de ma vie à ma place », raconte cette quadragénaire passionnée de sport automobile, dont on devine le fort caractère.

En 2010, Adina Grigoriu monte alors sa société de conseil en ingénierie financière avec son associé Olivier Hiezely. C'est la naissance d'Active Asset Allocation ou AAA. « C'était compliqué, car nous ne connaissions personne et n'avions pas d'argent. Nous avons démarré sur fonds propres », se remémore-t-elle.

Lire aussi : Maif Avenir investit dans la Fintech Active Asset Allocation, qui lève...