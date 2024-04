Assurance : le résultat net de la mutuelle Aéma plonge de 60 % en 2023, plombé par le climat

Mauvaise passe pour le groupe mutualiste d'assurance Aéma (Macif, Abeille Assurances, Aéso), le cinquième plus important en France : son résultat net a fondu de 60% en 2023 à 50,9 millions d'euros, principalement en raison « d'une année sinistrée sur le plan climatique », souligne un communiqué.

Des charges nettes (de réassurance) climatiques de 446 millions d'euros et une forte inflation du coût des sinistres ont sérieusement dégradé la marge technique de l'activité IARD du groupe d'assurance (essentiellement sous la marque Macif), dont le ratio combiné (sinistres sur primes) est de 105,6%. Tout ratio combiné supérieur à 100% équivaut à des pertes.

Sur l'activité santé et prévoyance, le tableau est plus flatteur même si le ratio combiné reste très légèrement au-dessus du seuil de 100%, alors que cette activité a déjà connu plusieurs années de pertes. Ce sont donc les activités d'épargne (Abeille-Vie, Mutavie) ou de gestion d'actifs (Ofi Invest AM...) qui ont contribué positivement en 2023 aux résultats du groupe, à hauteur de 100 millions d'euros.

Quant au chiffre d'affaires, il s'érode de 3 % à 15,6 milliards d'euros, malgré une série acquisitions réalisées l'an dernier, comme Mondial Pare-Brise ou le rachat des minoritaires du réseau de conseillers en gestion de patrimoine UFF ou du réseau Les Bureaux de l'Epargne par Abeille Assurances. La Mutuelle des Métiers de la Justice (MMJ) s'est également affiliée au groupe en 2023.

Forte sensibilité aux aléas climatiques

« L'année 2023 clôt notre premier plan stratégique avec un développement, un résultat et une solvabilité résilients dans un contexte devenu adverse. Notre prochain plan stratégique sera consacré à la consolidation de ce modèle, entre développement de nos marques et synergies au sein du groupe », indique le directeur général d'Aéma, Adrien Couret, cité dans le communiqué.

« À l'avenir, les augmentations de prix significatives mises en œuvre en assurance non-vie début 2024 aideront à améliorer la rentabilité. La couverture en réassurance pour l'année 2024 reste toutefois similaire à celle de 2023 et offre des niveaux de protection qui demeurent en deçà de ceux dont bénéficiait Macif auparavant, ce qui signifie que la rentabilité du groupe restera très sensible aux événements climatiques », indique, dans une note, Guillaume Lucien-Baugas, vice-président, analyste senior chez Moody's Ratings.