Covéa envisage de se doter d'un administrateur référent

Pas à pas, Covéa réforme sa gouvernance. Sous pression depuis près deux ans du régulateur, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, auteur d'un rapport au vitriol en novembre 2019 sur l'organisation du groupe et sa « concentration excessive des pouvoirs » entre les mains de son PDG, Thierry Derez, l'assureur mutualiste (GMF, MAAF et MMA) devrait prendre une nouvelle initiative, fruit de ses réflexions menées depuis cet été sur sa gouvernance. Il devrait en effet se doter prochainement d'un administrateur référent au sein de son conseil d'administration.

« La création du poste est actuellement à l'étude », confirme une source chez Covéa, sans préciser le profil de la personnalité choisie par le conseil. Le nom de Jean-Pierre Jouyet, ex-secrétaire général de l'Elysée sous Hollande, ancien président de l'AMF et ancien membre du gouvernement Fillon, est évoqué par la lettre WanSquare. Une information que Covéa ne commente pas. Une telle nomination serait du plus bel effet dans le monde de l'assurance et auprès...