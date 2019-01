Des assureurs santé s'allient à IBM dans la Blockchain

De grands assureurs santé américains (Aetna, Anthem et Health Care Service Corp) et l'entreprise financière PNC Bank ont annoncé jeudi 24 janvier un partenariat avec IBM pour s'appuyer sur la technologie Blockchain "afin d'améliorer la transparence et l'interopérabilité dans l'industrie de la santé". Ils comptent utiliser cette technologie de registre distribué sécurisé pour traiter plus vite les demandes, les remboursements et réduire les coûts.

"L'objectif est de créer un réseau blockchain inclusif dont pourraient bénéficier de multiples membres de l'écosystème de santé dans un environnement partagé et hautement sécurisé" expliquent-ils dans un communiqué.

Ce réseau partagé doit "faciliter le traitement des paiements par le patient, le payeur et le prestataire" selon le responsable de la gestion de trésorerie chez PNC Bank, qui ajoute : "en utilisant cette technologie, nous pouvons éliminer les frictions, les doubles emplois et les coûts administratifs qui continuent de nuire au secteur."



Les partenaires disent "s'employer activement à définir plus en détail les cas d'usage initiaux dans le système public de santé". D'autres membres devraient les rejoindre dans les mois à venir, "notamment d'autres organisations de santé, des fournisseurs de soins, des startups et des entreprises technologiques."