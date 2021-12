BNP Paribas dit "bye bye" aux activités de détail aux Etats-Unis

Le groupe annonce ce lundi un accord pour la vente de 100% des activités de sa filiale californienne, BanK of the West, à la Banque de Montréal, pour un montant de 16,3 milliards de dollars en cash. BNP Paribas compte redéployer son capital sur l’Europe et propose un nouveau programme de rachat d’actions à hauteur de 4 milliards d’euros.