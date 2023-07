Résultats : BNP Paribas séduit sans surprendre au deuxième trimestre

Les résultats du second trimestre de la première banque de la zone euro sont à l'image du secteur bancaire européen : solides. Certes, le résultat net part du groupe est en en baisse de 5 % par rapport à l'an dernier à 2,8 milliards d'euros. Mais cette baisse s'explique par d'importants éléments exceptionnels, liés à des litiges (125 millions d'euros) mais surtout à la fin du programme LTRO, ces prêts géants bon marché accordés par la Banque centrale européenne (BCE) aux banques pour les aider à amortir le choc économique de la pandémie.

« L'impact extraordinaire de l'ajustement des couvertures » liées aux prêt TLTRO, ampute le résultat trimestriel avant impôts de 430 millions, indique ainsi le communiqué de la banque. Mais, ce résultat trimestriel dépasse le consensus des analystes financiers et le titre s'envole en matinée de près de 4%, dans un marché globalement haussier).

Les ratios prudentiels se sont améliorés et la décision de la BCE d'approuver la deuxième tranche du programme de rachat d'actions (5 milliards d'euros au total, lié à la vente de la filiale américaine), devrait soutenir le cours des actions sur les prochains mois.

La gestion d'actifs en pause



« Les résultats sont supérieurs aux attentes mais ils ne sont pas enthousiasmants pour autant », résume dans une note le courtier Jefferies. En clair, l'analyste financier regrette l'absence de bonnes surprises ou de réévaluation des objectifs de la banque. La valorisation du groupe bancaire. BNP Paribas tourne toujours autour de 60% de son actif net tangible et environ 6 fois ses résultats estimés pour 2024.

Dans le détail, tous les métiers du groupe contribuent au résultat net mais la performance la plus notable tient aux activités de banque de financement, grâce notamment à une reprise de provision.

Lire aussiBNP Paribas bat déjà des records en ce début 2023

La banque de détail tire également le bénéfice, à l'exception de la banque de détail en France avec la hausse du coût du risque et une production de crédit immobilier en berne. Les services financiers spécialisés contribuent également à la hausse du résultat au-dessus des attentes. En revanche, la division gestion d'actifs et gestion privée présente un bilan plus contrasté. Le coefficient d'exploitation se maintient à 60 % et le coût du risque reste bas, malgré le ralentissement économique dans la zone euro.