Crédit immobilier : le taux d'usure franchit le seuil des 5,5%

L'envolée des taux sur le crédit immobilier se poursuit. Selon le Journal Officiel, le taux d'usure pour un crédit immobilier sur 20 ans ou plus va s'établir à 5,56% au 1er septembre. Ce même taux était de 3,57% au 1er janvier 2023.

Il traduit l'ampleur de l'ajustement des barèmes sur le crédit immobilier à l'aune de la hausse des taux d'intérêt décidée par la Banque centrale européenne. L'obligation de France Trésor à dix ans - qui sert de référence au refinancement des banques - navigue désormais au-dessus des 3%. Rappelons que l'actualisation du taux d'usure est effectuée chaque mois, et non plus chaque trimestre, pour tenir compte de la rapide montée des taux.

Parallèlement, les taux du crédit immobilier, affichés par les banques, continuent de grimper avec, selon le courtier en crédit immobilier VousFinancer, « des taux rarement inférieurs à 4% » en septembre. « La révision mensuelle est actée jusqu'à la fin de l'année ce qui devrait conduire les taux d'usure à des niveaux aux alentours de 6 % », estime Julie Bachet, directrice générale de Vousfinancer, dans un communiqué. Selon l'Observatoire Crédit Logement, le taux moyen (hors assurance et frais de dossier) d'un crédit immobilier était de 3,61% en juillet, soit trois fois plus qu'en juillet 2021 (1,05%).

Chute de 40% de la production

Cette hausse rapide des taux d'usure a certes permis de débloquer certains dossiers de crédit mais elle a également pesé sur la capacité d'emprunt des Français. Selon les chiffres de la Banque de France, la production de crédit immobilier a ainsi chuté de 40% en juillet à 12,7 milliards d'euros.Des chiffres assez proches cette fois-ci de ceux relevés par l'Observatoire Crédit Logement.

