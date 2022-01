En raflant LeasePlan, Société Générale (via sa filiale ALD) devient un poids lourd de la location de voitures

Frédéric Oudéa, le PDG de Société Générale passe de la parole aux actes. Après avoir clairement expliqué dans nos colonnes le 21 décembre que la transformation du modèle de Société Générale passait par le "développement de nouvelles offres ou en élargissant ses frontières vers de nouvelles activités", ALD, sa filiale de location auto longue durée, va acquérir son concurrent LeasePlan, numéro 1 européen du secteur du leasing, pour 4,9 milliards d'euros. Le nouvel ensemble créerait "un acteur mondial de premier plan dans les solutions de mobilité avec une flotte totale combinée d'environ 3,5 millions de véhicules".

Introduit en Bourse en juin 2017, le groupe ALD est contrôlé à 79,8% par la banque française. Lease Plan, dont le siège est situé à Amsterdam, est pour sa part détenu par des fonds souverains comme ADIA (Abu Dhabi Investment Authority) et le singapourien GIC, ainsi que par des fonds de pension.

En octobre, la banque tricolore avait indiqué être en négociation avec LeasePlan pour un éventuel "rapprochement" avec sa filiale ALD. Société Générale s'engage à "rester l'actionnaire majoritaire du nouvel ensemble - nommé NewALD" - avec une participation d'environ 53% du capital à la clôture de l'opération, les actionnaires de LeasePlan recevant une participation de 30,75% dans le cadre du paiement en titres". Le groupe souligne que cette transaction "serait fortement créatrice de valeur pour les actionnaires avec une relution du bénéfice net par action d'environ +20% pour NewALD en 2023 et supérieure à 5% pour Société Générale dès 2024".

Dans l'entretien qu'il nous avait accordé, Frédéric Oudéa déclarait :

"Rappelons tout d'abord que les banques ont une forte spécificité, celle de collecter des dépôts et de l'épargne et de les garantir ! C'est une différence fondamentale par rapport à la majorité des nouveaux acteurs qui se positionnent plutôt à la marge du secteur bancaire. Peu d'entre eux ont fait jusqu'ici le choix de basculer sur un statut bancaire, profondément régulé. Il y a aura sans doute une forme de convergence entre certains de ces acteurs nouveaux qui vont progressivement venir vers un statut de banque en étoffant leurs offres, et des acteurs, comme Société générale, qui transforment leur modèle, en développant de nouvelles offres ou en élargissant ses frontières vers de nouvelles activités."