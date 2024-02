Epargne : le Livret A cale au mois de janvier

Le Livret A s'essouffle au mois de janvier, tandis que le Livret d'épargne populaire (LEP) gagne des forces. C'est la principale conclusion à tirer des derniers chiffres de la Caisse des dépôts, publiés ce mercredi.

Dans le détail, l'encours des Livrets A et des Livrets de développement durable et solidaire (LDDS) a progressé de 3,25 milliards d'euros en janvier. Une piètre performance pour un mois où la collecte est traditionnellement élevée alors que le Livret d'épargne populaire (LEP) est resté vaillant.

D'après le calcul de la Caisse des dépôts, l'encours total atteignait au 31 janvier le niveau record de 568,1 milliards d'euros pour ces deux livrets garantis par l'Etat, défiscalisés et simples d'emploi, aux caractéristiques très proches, contre 509,7 milliards un an plus tôt (+9,1%). Par ailleurs, les dépôts des épargnants français ont excédé les retraits de 2,27 milliards d'euros pour le seul livret A en janvier - portant son encours à 417,6 milliards (+8,6%) -, et de 980 millions pour le LDDS.

Une collecte plus basse qu'attendu pour un mois de janvier

Au 12e rang des mois de janvier depuis la généralisation de la distribution des livrets dans toutes les banques en 2009, ces 3,25 milliards d'euros de collecte nette sont plutôt modiques pour le premier mois de l'année, généralement bon pour l'épargne grâce aux étrennes et à un niveau de dépenses moindre après les fêtes.

Lire aussiEpargne : surprise, Bruno Le Maire baisse le taux du Livret d'épargne populaire (LEP) et maintient celui du Livret A



En comparaison, les encours en janvier 2023 avaient progressé de 11,22 milliards d'euros, un record. En janvier 2022, les encours avaient enregistré une hausse de 6,80 milliards en janvier 2022. A noter que dans les deux cas, les taux allaient augmenter le mois suivant.

Les raisons d'une baisse

Qu'est-ce qui explique la contre-performance de janvier 2024 ? La première raison est à chercher du côté de la remontée des taux, gelé à 3% par le gouvernement (jusqu'en 2025), alors que le taux de calcul habituel aurait dû atteindre 3,9%.

« Après quatre années de forte épargne, les ménages devraient reprendre le chemin de la consommation », analyse par ailleurs Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Epargne. « En fonction des résultats de l'inflation et de l'évolution du pouvoir d'achat, le taux d'épargne devrait diminuer avec comme conséquence une collecte plus faible pour le Livret A », prédit-il.

Même si le mois de janvier est morne pour le Livret A et le LDDS, ceux-ci n'ont cependant pas à rougir devant les fonds euros de l'assurance vie, au capital garanti, dont le rendement a atteint en moyenne l'an dernier entre 2,5 et 3%, hors prélèvements fiscaux et sociaux.



Mais le livret A et le LDDS font quand même face à la concurrence d'autres produits d'épargne comme les comptes à terme proposés par les banques, ou le Livret d'épargne populaire (LEP), un produit d'épargne défiscalisé destiné aux ménages modestes.

Le LEP grand gagnant de ces derniers mois

Le LEP est en effet le grand gagnant de ces derniers mois. Celui-ci bénéficie d'un coup d'accélérateur depuis octobre, à la faveur d'un relèvement de plafond, de 7.700 à 10.000 euros. Il est moins intéressant car le gouvernement a baissé le 1er février son taux de 6% à 5%, mais son rendement reste supérieur à l'inflation en France (+3,1 % en glissement annuel selon l'Insee).

La collecte nette du LEP a atteint 1,92 milliard d'euros en ce mois de janvier, la deuxième performance depuis 2009 (après 2023, de peu), portant son encours à 73,8 milliards (+47,9% en un an).

Le livret A pour financer la défense française ? Retoquée deux fois par le Conseil constitutionnel l'an dernier, la proposition controversée de flécher une partie des fonds dits « non centralisés », issue des livrets A et des LDDS, pour financer des industries de défense est revenue à l'agenda de l'Assemblée nationale, cette fois-ci sous forme d'une proposition de loi qui doit être examinée le 14 mars, à l'occasion de la niche parlementaire du groupe Horizons. Pour rappel, les sommes déposées sur les Livrets A et LDDS sont pour 60% gérées par la Caisse des dépôts, et destinées essentiellement au financement du logement social et au renouvellement urbain. Les 40% restants sont gérés par les banques, et doivent être majoritairement dédiées à des prêts bancaires aux PME.



(Avec AFP)