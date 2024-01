Epargne : surprise, Bruno Le Maire baisse le taux du Livret d'épargne populaire (LEP) et maintient celui du Livret A

Surprise. Le ministère de l'Economie a choisi ce lundi d'abaisser de 6% à 5% le taux du Livret d'épargne populaire (LEP), réservé aux plus modestes, pour les six prochains mois, et ce, à compter du 1er février. Le taux du Livret A, quant à lui, reste inchangé jusqu'en 2025, à 3%... jusqu'en 2025, comme annoncé début août.

« Ici aussi, cela porte la rémunération au-dessus de l'inflation», s'est félicité le locataire de Bercy.

Des livrets toujours avantageux ?

« Avec une inflation qui va passer sous les 3%, vous aurez un Livret d'épargne populaire dont la rémunération sera plus de deux points au-dessus de l'inflation », a ainsi confirmé Bruno Le Maire, dans une interview accordée à La Voix du Nord, en réponse aux lecteurs du quotidien régional. Il ajoute :

« Alors que l'inflation baisse rapidement, la formule de calcul devrait conduire le taux du LEP à baisser à 4,4% au 1er février ».

Lire aussiÉpargne : le Livret A continue de patiner, le LEP fait le plein

Le ministre de l'Economie s'est par ailleurs félicité du fait que 10,7 millions de Français bénéficient de LEP, contre 6,9 il y a deux ans. A propos du taux de Livret A maintenu à 3%, Bruno Le Maire a tenu à souligner qu' «ici aussi, cela porte la rémunération au-dessus de l'inflation ».

Espérée en-dessous de 3%, l'inflation en France reste, pour l'instant, bien au-dessus. L'Insee a mesuré la hausse des prix à la consommation en France à 4,9% l'an dernier en moyenne annuelle, et à 3,7% sur un an au mois de décembre.

Collecte en hausse pour les différents livrets d'épargne

Pour rappel, depuis le 1er août 2023, le taux de rémunération du LEP s'élève à 6%. Entre janvier et juillet 2023, il a atteint 6,1%, contre 4,6% entre août 2022 et janvier 2023 et de 2,2% entre février et août 2022.

Le nombre de détenteurs de LEP, en forte augmentation ces derniers mois, s'élève désormais à 10,7 millions. L'encours total culminait à 66,6 milliards d'euros fin novembre, selon la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Et ce, grâce à des efforts de communication de l'administration afin de toucher les ménages concernés. De fait, ne sont éligibles que les foyers modestes sous condition de revenus : jusqu'à 22.419 euros de revenu fiscal de référence pour une personne seule, ou 34.393 euros pour un couple (deux parts).

Le taux du Livret A est quant à lui bloqué à 3%, malgré une formule de calcul donnant un taux supérieur, à 3,9%. Il s'applique également au Livret de développement durable et solidaire (LDDS). Le Livret A et le LDDS représentent près de 550 milliards d'euros.

Pour rappel, Livrets A, LDDS et LEP appartiennent à la famille des produits d'épargne réglementée. Ils sont garantis par l'Etat et exonérés d'impôts et de prélèvements sociaux. Enfin, ils présentent l'avantage d'être liquides : chaque titulaire peut retirer tout ou partie de ses fonds à tout moment.

Lire aussiBudget 2024 : le Conseil constitutionnel retoque le fléchage du livret A vers les entreprises de la défense

(Avec AFP)