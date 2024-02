La banque Barclays présente un remède de cheval pour redresser son cours de Bourse

Restructuration et plan massif de rachat d'actions : la banque britannique Barclays a osé cette double annonce, dans le cadre de la présentation de son nouveau plan stratégique à trois, pour tenter de redresser le cours de son action.

C'est la banque britannique la moins bien valorisée au Royaume-Uni (et parmi les plus faibles valorisations européennes), autour de 0,5 fois son actif estimé pour 2024, quand ses concurrentes se traitent entre 0,8 et 1 fois leur actif net estimé. De fait, le cours de l'action fait quasiment du surplace depuis 8 ans et la banque n'a même pas profité d'un environnement de taux plus porteur pour booster ses revenus et ses profits. Et l'effet hausse des taux va commencer à s'estomper en 2024 alors que la Banque d'Angleterre (BoE) annonce une prochaine baisse de ses taux directeurs.

13 milliards en quatre ans

L'annonce la plus spectaculaire concerne un plan de retour aux actionnaires, sous la forme de rachat d'actions et de dividendes, d'un montant de dix milliards de livres sterling sur trois ans, soit plus de 40 % de sa capitalisation boursière. La banque a reversé aux actionnaires 3 milliards de livres au titre de 2023, y compris le nouveau plan de rachat d'actions d'un montant d'un milliard de livres, annoncé ce mardi. C'est donc au total 13 milliards de livres qui seront retournés aux actionnaires en quatre ans, contre 6 milliards distribués entre 2019 et 2022.

Cette annonce s'accompagne d'une vaste réorganisation de la banque, avec la création de cinq directions opérationnelles (détail au Royaume-Uni, banque commerciale au R.U, banque d'investissement, banque privée et détail aux Etats-Unis) mais aussi par un vaste remaniement parmi les cadres dirigeants. Cela passe aussi par une réorganisation de la filiale de paiement, Barclaycard, longtemps vache à lait du groupe. Des rumeurs de cession partielle à des fonds privés circulent également depuis plusieurs mois.

Au total, c'est la première remise à jour stratégique de la banque depuis 2016. L'objectif est d'augmenter le chiffre d'affaires à 30 milliards de livres sterling en 2026, contre 25 milliards en 2023, notamment dans la banque de détail et dans la banque d'investissement, dont la taille des actifs pondérés doit cependant baisser pour privilégier des activités plus récurrentes.



Sur la même période, la banque prévoit de réduire ses coûts de 2 milliards de livres sterling d'ici 2026 pour viser un coefficient d'exploitation (coûts sur revenus) de 63% contre 67% en 2023. Du coup, la banque devrait atteindre, si ces objectifs sont atteints, une rentabilité des capitaux (ROTE) de 12% en 2026, contre 9% en 2023.

(avec agence Reuters)