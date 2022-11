La hausse des taux pèse sur la banque de détail au troisième trimestre

La hausse des taux est a priori une bonne nouvelle pour le secteur bancaire qui y voit une opportunité de redresser sa marge d'intermédiation. Cette dernière n'a cessé de chuter ces quinze dernières années, obligeant les banques à rationaliser leurs coûts d'exploitation et à doper les services pour engranger des commissions. En réalité, la hausse des taux ne se traduit pas unilatéralement par une hausse des revenus, surtout dans un scénario de remontée très rapide des taux où le pilotage de la gestion actif/passif s'avère plus difficile.

Le coût de la ressource (au passif du bilan) peut en effet augmenter plus vite que le taux des crédits (actif). C'est le cas en France. Non seulement la concurrence est particulièrement vive mais la majorité des crédits est accordée à taux fixe et le poids de l'épargne réglementée est plus fort qu'ailleurs. A noter également que la hausse rapide des taux entraîne à court terme des moins-values latentes sur les portefeuilles titres à l'actif et que la banque centrale européenne (BCE) compte arrêter son programme de refinancement bancaire (TLRO) à conditions privilégiées fin novembre. Ce qui pèsera encore un peu sur les marges.

Une situation française contrastée

Cet effet de ciseaux entre l'actif et le passif a été marqué sur les résultats des activités de banque de détail au troisième trimestre, avec toutefois des situations contrastées. Si la banque de détail de BNP Paribas en France voit ses revenus progresser de 6 %, grâce à une forte hausse des volumes et des commissions, les activités domestiques de Société Générale (+0,5%), BPCE (+2%) et des Caisses régionales de Crédit Agricole (-2,3%) marquent un coup de frein par rapport à la dynamique du premier semestre.

Le groupe BPCE a particulièrement souffert du doublement du taux du Livret A à partir du 1er août à 2%. De fait, il détient historiquement une part de marché élevée sur ce livret réglementé dont la distribution était réservée jusqu'en 2009 aux seuls Caisses d'Epargne et bureaux de poste. Selon le groupe, le relèvement du taux s'est ainsi traduit par un impact sur le produit net bancaire de 238 millions d'euros au troisième trimestre (391 millions sur les neuf premiers mois). Autrement dit, près de 400 millions de chiffres d'affaires en mois depuis janvier !

Tous les réseaux bancaires sont ainsi touchés, à proportion de leur part de marché sur l'épargne réglementée. « C'est un sujet très français : le poids de l'épargne réglementée sur la marge d'intérêt est supérieur au bénéfice de la hausse des taux », commente Laurent Mignon, président du directoire de BPCE. Le problème pourrait durer alors que le taux des livrets réglementés seront logiquement augmentés à nouveau à partir du 1er février prochain.

Marges en berne sur le crédit immobilier

Autre sujet, le taux d'usure sur le crédit immobilier, qui limite les banques dans l'augmentation des taux des nouveaux crédits immobiliers. « La marge nette d'intérêt et autres y compris PEL/CEL est en recul de 4,5 %, impactée notamment par la hausse du taux des livrets d'épargne réglementée et d'un effet de décalage dans le temps de la hausse des nouveaux prêts immobiliers du fait du taux d'usure », explique ainsi Société Générale dans son communiqué.

C'est l'un des raisons pour laquelle certaines banques ont levé le pied sur le crédit immobilier à la fin de l'été. C'est vraisemblablement le cas de Société générale mais les réseaux mutualistes, qui dominent le marché du crédit immobilier (près de 80% de part de marché) sont restées néanmoins dynamiques, essayant de compenser par les volumes la baisse de la marge d'intérêt. Toutefois, la production de crédit immobilier s'est ralentie chez BPCE au troisième trimestre (+2%) contre une hausse de 4% sur les neuf premiers mois (22% de part de marché), même si le groupe se défend de toute politique de « stop and go ». « Le marché a commencé à ralentir dès septembre », observe Laurent Mignon, « et cela finira par peser sur les prix de l'immobilier ».

Impact temporaire

Du côté du Crédit Agricole, numéro un du marché du crédit immobilier en France (avec près de 35% de part de marché), le réseau a plutôt conforté ses parts de marché, même si le groupe note « un tassement de la demande ». Il y a toujours un effet retard sur ce marché, compte du délai de trois à quatre mois entre la demande de crédit et la signature du dossier.

Mais chaque banque a sa propre gestion de son équilibre entre l'actif et le passif, selon ses priorités stratégiques. Le crédit immobilier est clairement une priorité pour Crédit Agricole, quitte à sacrifier ses marges. Il est toutefois quasiment impossible d'isoler précisément une marge sur un produit, y compris par le régulateur, excepté bien évidemment par la banque elle-même.

Mais Philippe Brassac, directeur général de Crédit Agricole SA, n'est pas inquiet pour l'avenir de ce décalage actuel entre coût de la ressource (hausse des taux) et rémunération des emplois à taux fixe. « C'est temporaire. Pour les banques, il y a toujours une sorte de neutralité au terme d'une adaptation des bilans », note Philippe Brassac. Mieux, pour BNP Paribas, la remontée des taux devrait au final se traduire pour le groupe par un surplus de 2 milliards d'euros d'ici 2025, par rapport aux prévisions initiales de son plan stratégique.