Orange Bank change de partenaire monétique

Malgré un démarrage difficile en 2017, Orange Bank voit toujours grand. Pour son troisième anniversaire, la banque mobile de l'opérateur télécom Orange revendique quelque 600.000 clients, auxquels s'ajoutent désormais les 400.000 clients de la filiale d'assurance Orange Courtage. Ce qui lui permet d'entrer dans le club des néobanques à plus d'un million de clients et de se rapprocher de son objectif d'atteindre deux millions de clients en dix ans.

Mais la priorité n'est plus donnée à la conquête mais bien à la rentabilité. La banque mobile perd encore de l'argent (plus de 100 millions depuis le début de l'année, après de lourdes pertes en 2018 et 2019). D'où la stratégie de « premiumisation », engagée depuis deux ans par Paul de Leusse, directeur général, à l'instar d'ailleurs...