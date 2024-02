Paiement fractionné : Klarna divise par quatre ses pertes en 2023

Le géant suédois du paiement fractionné vient de publier une perte nette de 2,5 milliards de couronnes suédoises (223 millions d'euros) en 2023, en net recul par rapport à la perte de 10,4 milliards de couronnes l'année précédente (930 millions d'euros). Un résultat qui souligne la bonne performance commerciale du groupe, avec des revenus qui ont progressé de 22% à 23,5 milliards de couronnes (2,1 milliards d'euros). Le groupe pourrait atteindre la profitabilité annuelle en 2024, après déjà un dernier trimestre rentable.

« Notre GMV (volume des ventes, NDLR) a frôlé les 1.000 milliards de couronnes suédoises et notre résultat d'exploitation ajusté s'est amélioré de 95 %. Nous avons célébré notre premier mois puis notre premier trimestre de rentabilité en quatre ans et, aux États-Unis, nous avons dégagé un bénéfice brut de 1,4 milliard de couronnes. Le mois de novembre a ensuite été notre mois de ventes le plus fructueux, avec un GMV dépassant les 100 milliards de couronnes suédoises et dépassant le total de toute l'année 2015 », se félicite, dans un communiqué, Sebastian Siemiatkowski, fondateur et PDG de Klarna.

Forte croissance

Le choix de Klarna de toujours miser sur la croissance, malgré un environnement plus difficile marqué par la hausse des taux d'intérêt et une hausse du coût du risque, a semble-t-il payé. Et les Etats-Unis sont devenus le plus grand marché de Klarna devant le Royaume-Uni, avec 37 millions de clients. Au total, la société traite 2 millions de transactions part jour dans 45 pays.

Cette politique de croissance n'a pas empêché le groupe de tailler dans ses effectifs, en supprimant 1.200 postes en 2023.

20 milliards de dollars

En janvier dernier, Sebastian Siemiatkowski a déclaré « probable » une introduction en Bourse, et ce « assez rapidement ». La baisse des taux attendue en 2024, la bonne tenue de la consommation des ménages américains et une Bourse florissante sont autant d'éléments qui plaident en faveur d'une mise sur le marché. Selon l'agence Bloomberg, l'opération pourrait intervenir au troisième trimestre et la valorisation pourrait être de l'ordre de 20 milliards de dollars, soit plus de la moitié de la valorisation de 45,6 milliards de dollars obtenue lors d'une levée de fonds au plus haut du cycle des fintech en juin 2021. La valorisation est même tombée à 6,7 milliards de dollars en 2022.

Les spéculations vont bon train pour savoir quelle place de marché Klarna va choisir pour son introduction en Bourse, son marché d'origine, Stockholm ou Londres, où le groupe a assis sa notoriété et où il a créé récemment une holding, ou bien Wall Street, le paradis de la Tech et principal marché du groupe. Pour la place de Londres, qui enchaîne les déconvenues sur les introductions en Bourse depuis le Brexit, l'enjeu est de taille.

Selon le Financial Times, le fonds de capital-risque Sequoïa Capital est le principal actionnaire de Klarna, avec une participation évaluée à 1,5 milliard de dollars, avec un ticket pris dès 2010 dans la jeune fintech, créée en 2005.