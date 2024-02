Paiements : Worldline trébuche à nouveau en Bourse

Entre Worldline et la Bourse, le divorce est consommé. Le titre a une nouvelle fois plongé ce mercredi, cédant environ 10 % en matinée à l'annonce de ses résultats annuels. En moins d'un an, le groupe spécialisé dans les paiements, plus spécifiquement sur le métier d'acquéreur (collecte des paiements chez les commerçants), aura perdu près de 70% de sa capitalisation, son statut de valeur de l'indice CAC 40 et... beaucoup de son prestige.

La publication de ses résultats annuels illustre bien cette année catastrophique : le groupe affiche une perte annuelle de 817 millions d'euros, après avoir inscrit une dépréciation d'actifs de 1,15 milliard d'euros sur son portefeuille de clients commerçants, « reflétant les changements de valorisation dans l'industrie », indique le communiqué.

Les cessations d'activité auprès de commerçants en ligne auront un impact d'environ 100 millions d'euros sur le chiffre d'affaires au premier semestre 2024 alors que la mise en œuvre du plan de réorganisation Power24 devrait entraîner cette année 150 à 170 millions de coûts supplémentaires avant de dégager les économies espérées.

« Les perspectives 2024 sont en ligne avec le consensus », indique dans une note la banque d'investissement Stiffel. Le groupe s'attend à une croissance de 4 % de ses revenus en 2024 et espère retrouver une croissance de 5 à 9 % à partir de 2025. Les revenus ont progressé de 6 % l'an dernier à 4,6 milliards d'euros. Une journée des investisseurs est prévue au second semestre pour faire le point de l'avancée du plan.

Une nouvelle gouvernance

Lors de la publication des résultats du troisième trimestre, le groupe avait publié un avertissement sur résultat qui avait surpris le marché et provoqué une chute sans précédent pour une valeur du CAC 40 de 60 % en une seule séance.

Depuis, la société française, héritière du groupe Sligos, pionnier des infrastructures monétiques en France, est sous pression de ses investisseurs, dont le fonds activiste Bluebell. Des changements sont notamment attendus au sein du conseil d'administration depuis le décès du dirigeant historique Bernard Bourigeaud. Un nouveau président du conseil devrait être nommé d'ici la fin du mois de mars et le conseil renouvelé.

Entretemps, Crédit Agricole est entré au capital de la société à hauteur de 7 % pour éviter toute offre non sollicitée et préserver son partenariat dans l'acquisition avec Worldline sur le marché français, mais qui n'est toujours pas déployé. C'est d'ailleurs Georges Pauget, ancien directeur général de Crédit Agricole SA, qui assure actuellement l'intérim de la présidence du conseil.