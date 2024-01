Paiements : Crédit Agricole confirme sa prise de participation dans Worldline, le titre décolle en Bourse

Enfin une bonne nouvelle pour Worldline. Le Crédit Agricole a annoncé lundi son entrée comme « actionnaire minoritaire de long terme » au capital du spécialiste des paiements, avec 7% des actions. La banque n'a pas communiqué de chiffres, mais son investissement vaut quelque 260 millions d'euros au cours de vendredi soir. Une annonce qui a permis à l'action de l'ancienne filiale d'Atos jusqu'en 2014 de rebondir de 5,88% ce lundi vers 10h10, à 13,82 euros.

Souvent assimilé par les investisseurs à une entreprise technologique, Worldline avait profité de la ruée sur ce secteur en 2020 pour voir sa valorisation boursière doubler en une dizaine de mois. Mais depuis, la remontée des taux d'intérêt, une moindre génération de trésorerie, quelques pannes spectaculaires et des difficultés en Allemagne - un marché essentiel pour l'entreprise - ont fait plonger le cours de cette ancienne filiale d'Atos, indépendante depuis 2019.

Lire aussiCAC 40 : Worldline, le champion français des paiements, s'écroule en Bourse (-60%)

En octobre dernier, l'action Worldline a perdu près de 60% en une journée et l'entreprise (qui est maintenant valorisée à moins de 4 milliards d'euros) a été sortie du CAC 40 début décembre. A l'origine de cette débâcle boursière : Worldline a annoncé qu'elle prévoyait une croissance de 6% ou 7 % en 2023, contre 8 à 10% initialement. Pour enfoncer le clou, la marge opérationnelle a perdu 150 points de base à 23,9% fin 2023 et elle pourrait à nouveau baisser sensiblement cette année. Et pour cause, les acteurs du paiement sont soumis, à une « normalisation » de l'activité. La consommation exceptionnelle, résultant de la période post-Covid, s'est tarie. L'inflation et la perte de pouvoir d'achat en Europe a accéléré ce mouvement, beaucoup plus vite que ne l'escomptaient les nouveaux acteurs du paiement. Les comportements, eux aussi, évoluent. Les ménages se tournent parfois davantage vers le cash pour mieux maîtriser leur budget.

Un signal positif émanant de Crédit Agricole

Peu après l'effondrement du titre, des rumeurs concernant une prise de participation de Crédit Agricole dans Worldline avaient cependant déjà émergé... une information aujourd'hui confirmée.

« Avec cette opération, le groupe Crédit Agricole réaffirme sa confiance en son partenaire: une franchise solide, des technologies de premier plan et des capacités d'innovation reconnues, au service de ses clients », a commenté ce lundi le groupe bancaire. « Crédit Agricole S.A. a l'intention de continuer à œuvrer comme actionnaire minoritaire de long terme, pleinement engagé au côté de Worldline » a-t-il souligné.

Le groupe a dit dans un communiqué vouloir « accompagner le développement de Worldline et (...) lui permettre de mettre en œuvre sa stratégie d'acteur européen de référence sur le marché des paiements ».

Un soutien financier qui suit un partenariat stratégique

De son côté, Worldline explique dans un communiqué que « la prise de participation dans Worldline témoigne d'une vision partagée de l'évolution stratégique du marché européen des paiements et de l'importance de ce partenariat, ainsi que de la qualité des solutions de paiement que Worldline offre à ses clients commerçants et bancaires. »

Pour rappel, Crédit Agricole, a signé en juillet un « partenariat stratégique » dans le domaine des services de paiement aux commerçants avec l'ex-filiale d'Atos. Les deux sociétés veulent créer une co-entreprise avec l'ambition de « créer un acteur majeur des services de paiements aux commerçants en France ». Celle-ci doit être lancée cette année, « dès l'obtention des autorisations règlementaires nécessaires au démarrage de son activité », selon le Crédit Agricole.

En dehors de ce partenariat, pour remonter la pente, Worldline avait annoncé fin 2023 un plan de réduction des coûts à hauteur de 200 millions d'euros « en année pleine en 2025, avec une montée en puissance dès 2024 ».

(Avec AFP)